Calcio e Solidarietà; Il magico mondo della Jatina Partinico Social di Francesco Tola.

Il magico mondo della Jatina Partinico Social di Francesco Tola.

Squadra di giovani migranti che va avanti grazie ai sacrifici e alla passione dell’allenatore Francesco Tola che nel mondo calcistico ricopre anche il ruolo di intermediario.

La Jatina è una squadra di giovani migranti non ancora iscritta a nessun campionato federale (Lnd/Figc), ma che si limita ad amichevoli ed esibizioni. Vetrina importante per una formazione ricca di contenuti morali e anche di talento.

Come scrive in un suo articolo il giornalista agrigentino Salvatore Mandracora, Francesco Tola ha eletto un idoneo strumento d’integrazione nel suo centro sportivo radunando nel suo gruppo giovani africani provenienti dal Senegal, dal Ghana, dalla Nuova Guinea e dalla Nigeria.

“L’inglese è la lingua che ci tiene uniti , sottolinea al giornalista Mandracchia l’intermediario Francesco Tola, ma la stiamo rimpiazzando con l’italiano” .

La maggior parte di questi ragazzi si lascia alle spalle storie terribili e tutti ambiscono a un miglior futuro.

Tutto ciò fa dire a Francesco Tola: “Tutti questi ragazzi quando sono arrivati in Sicilia non erano conosciuti da nessuno, oggi sono veri calciatori, tra tutti troviamo Moro di proprietà del Trapani, Seku che gioca in Francia, Salif nell’Empoli e Malik ,grande attaccante, prossimo a fare il grande salto nel professionismo. Sono orgoglioso del lavoro svolto fin qui. Negli ultimi tre anni ho cercato di valorizzare al meglio tutti coloro che volevano arrivare in alto in ambito calcistico. Quando li ho scelti, erano tutti nei centri di accoglienza, adesso sono uomini indipendenti e lavorano nel calcio. Tanti altri, come loro, hanno messo impegno credendo in un grande sogno e presto vedranno premiato il loro impegno.

Adesso è facile dire che sono uomini e calciatori fortissimi, ma quando sono arrivati in Italia nessuno li considerava… Anzi molti criticavano il mio lavoro.

– Dove sono tutti coloro che mi hanno impedito all’inizio di aiutare questi ragazzi?

– Dov’è chi pensava che stessi solo perdendo tempo?

– Dove sono gli agenti… migliaia di agenti o pseudo-agenti che non credevano in loro?

– Come la pensano coloro che mi hanno criticato e poi hanno rubato le mie idee?

– Dove sono i presidenti di quelle squadre di calcio -sia professionistiche, sia dilettanti – che inizialmente hanno chiuso la porta in faccia a questi ragazzi, che ringraziando Dio e anche la mia testardaggine oggi sono tutti su TRASFERTMARKET”.

MAURIZIO DI FAZIO