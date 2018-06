Calcio DUE PROMOZIONI PER LA SEZIONE AIA DI ENNA

DUE PROMOZIONI PER LA SEZIONE AIA DI ENNA

Ottime notizie giungono dalla riunione del Comitato Nazionale dell’AIA tenutasi nella giornata odierna a Roma.

La sezione Aia di Enna festeggia i passaggi di Mauro Gangi alla C.A.N. D e dell’Osservatore Mauro Grimaldi alla Commissione Arbitri Interregionale.

Mauro Gangi transita alla C.A.N. D al termine di una esaltante stagione in seno alla C.A.I., in cui si è subito guadagnato la fiducia del commissario Andrea Gervasoni che lo ha impiegato nelle gare più difficili dei vari weekend durante tutto l’arco della stagione, impegnandolo anche nella finale di andata di uno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate di Eccellenza. Si tratta della seconda promozione consecutiva dopo il passaggio alla C.A.I. della scorsa stagione, giunto dopo essere stato uno degli arbitri più affidabili della Sicilia e dirigendo negli anni incontri di altissima classifica con gare sempre di prima fascia, tra cui una semifinale di Coppa Italia d’Eccellenza e una semifinale play-off di Eccellenza.

Alla Commissione Arbitri Interregionale approda invece l’Osservatore Mauro Grimaldi, al termine di un percorso di quattro stagioni in seno al CRA Sicilia in cui si è distinto sempre per la capacità di saper fornire i consigli giusti per il miglioramento ai colleghi di turno visionati. Per Mauro si può affermare che sia un ritorno negli organici nazionali: infatti dal 2000 al 2004 è stato in organico alla C.A.N. D in qualità di Assistente Arbitrale. Dopo il suo rientro nell’organico sezionale, diventa Osservatore Arbitrale nel 2012 e due stagioni dopo viene inquadrato al CRA Sicilia, in cui si distingue per le sue qualità umane e tecniche che lo portano oggi ad essere selezionato per la C.A.I..

Queste due promozioni si aggiungono alle conferme nei ruoli per il nostro arbitro alla C.A.N. C Daniele Rutella, pronto a cominciare la seconda stagione, e i nostri due Arbitri alla C.A.N. 5 Paolo Buscemi e Michele Schillaci: per il primo quella che andrà a cominciare sarà la quarta stagione in organico alla Commissione Nazionale del Calcio a 5, per Michele si tratterà della terza stagione.

