Nel campionato di Serie A2 il Regalbuto vince in casa per 4 – 1 contro il Cus Molise e rimane in corsa per un posto nei Play Off.

Nel campionato di Serie B pari esterno per 5 – 5 della Gear Sport Piazza Armerina contro il Futura. Armerini sempre in corsa per i Play Off.

Visite: 46