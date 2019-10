Battuta d’arresto esterna per il Regalbuto. I ragazzi del presidente Vito Contino sono stati sconfitti per 5 – 2 sul campo del Molise. Vittoria all’esordio assoluto in serie B per la Gear Sport Piazza Amerina che vince davanti ai propri tifosi per 4 – 2 sulla Polisportiva Futura Reggio Calabria. In serie C1 terza sconfitta consecutiva per il Città di Leonforte che perde per 4 – 1 sul campo del Kamarina

