Un importante riconoscimento per un giovane tecnico ennese di calcio a 5. E’ arrivata per Fabio Valera designato Comitato regionale Sicilia dalla Lega Nazionale Dilettanti settore calcio a 5 come tecnico della Rappresentativa regionale Under 17. Un giusto riconoscimento per un tecnico molto preparato che negli anni passati ha allenato formazioni anche di serie B.

