Calcio a 5 femminile Uisp le Mamme Calcio Enna alle finali regionali

Pubblico delle grandi occasioni ieri pomeriggio 3 giugno al centro sportivo Uisp in via Toscana a Enna bassa per la finale provinciale del campionato di calcio a 5 femminine riservato alle mamme e che ha visto vincente le Mamme Calcio Enna per 4 – 3 contro l’Azzurra di Calascibetta. Per la cronaca le reti sono state siglate da Lavore con una doppietta, Monaco e Viola per le ennesi. Ma grande protagonista Giusy Di Dio determinante in tutte e 4 le realizzazioni. Ma la cosa più importante è che prima di tuttp è stata una partita all’insegna del divertimento, dell’amicizia, rispetto e far play la le due compagini. Adesso la formazione delle Mamme Calcio Enna parteciperà alle finali regionali di calcio a 5 femminile Uisp che si disputeranno da venerdì a domenica nel ragusano.

Visite: 160