Calcio a 5 A2, al via il 19 agosto la preparazione per il Regalbuto

Inizia il 19 agosto la nuova avventura del Futsal Regalbuto nel campionato di Serie A2 di calcio a 5. Per quella data infatti il tecnico regalbutese lo spagnolo Rafa Torrejion ha fissato il raduno per il via alla preparazione precampionato. Il Regalbuto da un paio di settimane ha avuto la conferma del ripescaggio in serie A2 da dove manca da diversi anni ed a cui dovette rinunciare per problemi finanziari. Ma la società con tanto coraggio, umiltà e competenza è ripartita dalle categorie inferiori e gradino dopo gradino è ritornata nella categoria che meglio gli compete. Il Regalbuto è stato inserito nel girone C che comprende squadre dalla Campania in giù. Oggi il Regalbuto rappresenta la massima espressione sportiva della provincia di Enna. Sulla locandina l’elenco degli atleti convocati.

