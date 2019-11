Calcio a 11 e a 5; Sezione Aia Enna, le designazioni del fine settimana

DESIGNAZIONI NAZIONALI DEL WEEKEND: MAURO GANGI IN SERIE D

Per la dodicesima giornata del girone I del campionato di Serie D scende in campo Mauro Gangi, che sarà impegnato in Campania nel match tra Giugliano 1928 e Corigliano Calabro.

L’incontro si disputerà domenica 17 Novembre alle 14.30 allo stadio “Alberto Vallefuoco” di Mugnano di Napoli (NA) e vedrà Mauro essere coadiuvato dagli Assistenti Michele Fracchiolla di Bari e Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano.

LE NOSTRE DESIGNAZIONI REGIONALI DEL WEEKEND (16/17 NOVEMBRE)

AE Gaetano Alessio Bonasera

AA1 Francesco Di Venti

Dattilo Noir – Parmonval

Eccellenza – Gir. A

AE Valerio Gambacurta

Catania S. Pio X A R.L. – Città di Scordia

Eccellenza – Gir. B

AA1 Marco Riccobene

AA2 Francesco Conti

Città di Rosolini 1953 – Carlentini Calcio

Eccellenza – Gir. B

AE Gaetano Bonasera

Nissa F.C. – Casteldaccia A.C.

Promozione – Gir. A

AE Michele Buzzone

AA1 Pierluigi Fazzi

Stefanese Calcio – Santangiolese

Promozione – Gir. B

AE Giovanni Martorana

FC Aci S. Antonio Calcio – Jonica F.C.

Promozione – Gir. C

AA1 Calogero Gallea

AA2 Elvira Rizzo

Frigintini – Leonfortese

Promozione – Gir. D

AE Rosario Pavano

Roccapalumba – Calcio Rangers 1986

Prima Categoria – Gir. B

AE Valentina Scalzo

Calcio Belpasso – Mascalucia

Prima Categoria – Gir. E

AE Michele Buzzone

Nuova Rinascita – Gangi

Prima Categoria – Gir. F

AE Marco La Paglia

Sicula Leonzio – Virtus Francavilla Calcio

Under 17 Serie C – Gir. E

DESIGNAZIONI DEL WEEKEND DI CALCIO A 5

AR2 Michele Schillaci

Virtus Ragusa – Pelletterie Calcio a 5

Serie A Femminile

AR2 Francesco Campione

Vigor San Cataldo – Polisportiva Alqamah

Serie C1 – Gir. A