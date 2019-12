Calascibetta; rassegna teatrale “Sulla Vetta” teatro ad alta quota; ecco il calendario completo

Questo il programma completo della Rassegna teatrale “Sulla Vetta” teatro ad alta quota che si tiene nel teatro comunale Contoli – Di Dio di Calascibetta organizzato dall’Amministrazione Comunale di Calascibetta.

• 14 dicembre 2019

‘NTA LL’ARIA di Tino Caspanello con Cinzia Muscolino, Alessio Bonaffini e Tino Calabrò

Produzione Coop. Smart – Milano (spettacolo inaugurale *)

• 20 dicembre 2019 – evento speciale fuori abbonamento

CHET con Giovanni Arezzo

Produzione In Arte – Serradifalco

• 10 Gennaio 2020

COMU VENI FERRAZZANO di e con Giuseppe Provinzano

Produzione Babel – Palermo

• 24 gennaio 2020

IL MIO NOME È CAINO con Ninni Bruschetta e Cettina Donato

Produzione Nutrimenti Terrestri – Messina/Roma

• 2 Febbraio 2020 – evento speciale fuori abbonamento

in collaborazione con SPRAR di Calascibetta

MY NAME IS… 877 di Michele Celeste

Produzione Officina Teatro – San Cataldo

• 14 Febbraio 2020 – evento speciale fuori abbonamento

DAME BARBEBLEUE di e con Elisa Di Dio

Produzione Arpa – Calascibetta

l’incasso verrà interamente devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

• 27 marzo 2020

MALAFESTA di Rino Marino con Fabrizio Ferracane e Rino Marino

Produzione Sukakaifa – Castelvetrano

• 3 aprile 2020

LONGA È A JURNATA – di e con Salvatore Arena e Massimo Barilla

Produzione Mana Chuma – Reggio Calabria

• 23 Aprile 2020

VIRGINEDDA ADDURATA di Giuseppina Torregrossa con Egle Doria e Francesca Vitale

Produzione La Memoria del Teatro – Catania/Milano

• 15 maggio 2020

IL NOSTRO AMORE SCHIFO di e con Luciana Maniaci e Francesco D’Amore

Produzione Maniaci d’Amore – Torino

• 29 maggio 2020

COSI’ E’ SE VI PARE

Produzione Associazione Contoli Di Dio – Calascibetta

Costo biglietti:

Singolo spettacolo ordinario

€ 8,00

Singolo spettacolo ridotto (under 21 over 65)

€ 7,00

Carnet 7 spettacoli in prevendita

€ 50,00

Carnet 7 spettacoli in prevendita ridotto (under 21 – over 65)

€ 40,00

Carnet 7 spettacoli in prevendita ridotto in convenzione

€ 40,00

NTA LL’ARIA *Spettacolo inaugurale (con diritto alla riduzione di € 10,00 sull’acquisto dell’abbonamento ordinario)

€ 2,00

Info e prenotazioni 328 7357497

0935 1976330 – 327 0384250

Vivere tra le nebbie e guardare lontano

Radicarsi nelle viscere più profonde della terra e perdere la testa tra le nuvole

Su questa montagna al centro della Sicilia

Da questa quota che dà le vertigini

Da questo bilico e dal terrore di cadere

Da qui e solo da qui nasce “Sulla Vetta”:

un occhio sulla Sicilia contemporanea,

un occhio sul Teatro che più rappresenta la nostra Terra,

un occhio sui nuovi linguaggi che partono da tradizioni lontane.

Perché il Teatro è il solo nutrimento per cui viviamo,

di cui non vogliamo fare a meno..

mai.

Rete Latitudini

La qualità della vita di una Comunità si misura e si garantisce investendo sull’Arte e sulla Cultura largamente intese e il Teatro, in tal senso, ne rappresenta la massima espressione.

Condividendo e promuovendo questa stagione teatrale, ho inteso raccogliere una sfida: sfruttare le peculiarità e il genius loci del nostro territorio, per rafforzare quel legame indelebile con la nostra storia, non concentrandoci esclusivamente sul passato ma volgendo, in maniera lungimirante, uno sguardo al futuro.

Tornare a vivere la Cultura come valore del territorio, a partire dalla consapevolezza che la libertà di espressione è il cuore pulsante di un sistema culturale e che una Città è più viva, quanto più affollati e frequentati sono i suoi spazi culturali. Il prezioso bagaglio di esperienze e competenze non sarà disperso.

Con questi 8 appuntamenti… “sulla Vetta del nostro Teatro ad alta quota”, tutti potremo godere e vivere di queste esperienze.

Assessore alla cultura

Avv. Maria Rita Speciale