Calascibetta; Maria SS di Buonriposo; il 2 settembre I 4 Gusti

In occasione dei festeggiamenti di Maria SS. Buonriposo l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ass. Culturale Pro Loco presentano:

“I 4 GUSTI”

Lunedì 2 Settembre

Ore 22:00

Buonriposo

“i 4 GUSTI” Biografia:

Quartetto comico palermitano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio

e Totò Ferraro, esordiscono nel 2011 con “Zelig Lab on the road”. Superato il provino di ammissione,

entrano a far parte del cast del Laboratorio di Zelig di Verona. Seguiti da uno degli autori della

trasmissione Mediaset, Marco Del Conte, affiancato da Cristian Calabrese, comico veronese già nella

squadra di Zelig, I 4 gusti partecipano anche più volte anche al Laboratorio artistico di Zelig a Milano.

A novembre del 2011, il gruppo debutta al teatro Crystal di Palermo con uno spettacolo “I 4 gusti

show” che riscuote grande successo di pubblico e critica, registrando il tutto esaurito.

Nel 2012, conquistano il secondo posto al “LoComix”, il Festival della Repubblica di San Marino per

Comici Emergenti, recitano nel film di Andrea Castoldi “Te lo leggo in faccia”, special guest nella serie

web“Young love hearts” in cui interpretano una sbadata banda di malviventi, e mettono in scena al

Don Orione di Palermo lo spettacolo “I 4gusti per tutti i gusti”, insieme a Christie Peruso, Salvo Spoto,

Lidia Pastorello e Roberto Pizzo.

Nel 2013, partecipano per il secondo anno consecutivo al “LoComix”, facendo l’en plein. Si aggiudicano

infatti i tre premi messi in palio dal concorso: Premio Ridens, Premio della critica e Premio del pubblico.

Vincono anche il Festival nazionale di Cabaret “Facce da bronzi” tenutosi ad agosto dello stesso anno a

Reggio Calabria. Arrivano in finale al Festival di Grottammare “Cabaret amore mio”, conquistano il

secondo posto. Partecipano anche a “TAAAC”, il laboratorio comico del Palab di Palermo.

Nel 2014, vincono il Premio della critica al Festival nazionale “Faenza Cabaret” e arrivano in finale al

festival‐concorso “BravoGrazie” in cui si sfidano i vincitori di altri concorsi di cabaret. Partecipano al

laboratorio del teatro palermitano Al Convento Cabaret, ideando e proponendo al pubblico sempre

nuovi sketch.