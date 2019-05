CALASCIBETTA – IL CANDIDATO DELLA LEGA IGOR GELARDA APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE DEL 2019

Affollatissima assemblea politica nella sala della Società Cooperativa San Pietro di Calascibetta. Poco dopo le 18:30 del 17 Aprile, il candidato per le prossime elezioni europee del 26 maggio 2019 Igor Gelarda, Ispettore di Polizia e Responsabile Enti Locali Lega Sicilia, ha aperto la campagna elettorale che lo vede correre per un posto al Parlamento di Bruxelles. Tantissimi i cittadini Xibetani che hanno seguito con interesse tutti gli interventi della serata. Igor Gelarda ha messo in risalto l’impegno della LEGA per un territorio che è afflitto dalla disoccupazione e dallo spopolamento per motivi diversi. Proprio la consapevolezza della grave situazione economica ha determinato la scelta della Provincia di Enna e di Calascibetta in particolare per l’apertura della campagna elettorale. Gelarda ha evidenziato che la numerosa presenza di cittadini è un segnale dell’attenzione, dell’interesse e delle speranze che la LEGA suscita nell’elettorato. Hanno fatto gli onori di casa i consiglieri comunali Carmelo Lo Vetri e Salvo dello Spedale La Paglia, che si sono impegnati per l’organizzazione e la riuscita dell’incontro, insieme al Responsabile del Comitato Provinciale Giuseppe Scialfa da Gagliano Castelferrato. Ha aperto i lavori Carmelo Lo Vetri che ha ricordato che il rapporto con la Lega risale alle precedenti elezioni regionali e nazionali, ha ringraziato tutte le delegazioni della Provincia e dell’Isola presenti, ha continuato precisando che il Presidente di Enna Riccardo Stella è l’unico titolato dal Senatore Stefano Candiani, Commissario Regionale a rappresentare il Circolo ed i suoi militanti ad Enna Città, ed ancora ha fatto un elenco dettagliato di tutte le riforme e leggi della Lega volute fortemente da Matteo Salvini che in meno di un anno di Governo sono state fatte alla Camera ed al Senato: Quota 100, legittima difesa, porti chiusi, decreto sicurezza, salvaguardia del Made in Italy, ecc. e anche un elenco di quelle in cantiere: Codice Rosso, inasprimento delle pene per reati gravi come l’omicidio o lo stupro, pistola elettrica a Giugno per le forze dell’ordine, Flat Tax, ecc. Ha concluso gli interventi il Consigliere Comunale Salvo Dello Spedale, che nella presentazione del candidato, ha detto che grazie alla Lega di Salvini la gente ha ritrovato interesse ed entusiasmo per la politica e fiducia nelle istituzioni e ha invitato Igor Gelarda ad essere uomo libero per mettere innanzi a tutto nel suo futuro lavoro di europarlamentare l’Italia e la Sicilia. Assente il Gruppo di Coordinamento provinciale della Lega, Cuci e Savoca e i responsabili del circolo locale e in modo particolare Laura Marsala nella sua qualità di presidente. Nelle settimane trascorse ci sono state incomprensioni sui social tra i vertici provinciali e i due consiglieri comunali che a quanto pare non sono state risanate. Anche se, come è apparso dalla riuscitissima riunione, i due consiglieri comunali Dello Spedale e Lo Vetri hanno mostrato di godere non solo dell’appoggio incondizionato del Candidato di punta della LEGA in Sicilia che è anche Responsabile Enti Locali, ma di avere anche un forte contatto con gli elettori che li legittima ad operare nel proprio territorio cittadino e provinciale.

Coerentemente con la proposta fatta in consiglio comunale a Calascibetta di garantire la presenza di un esperto della comunicazione nella Lingua de Segni, tutti gli interventi sono stati tradotti per i sordomuti da Sandra La Placa di Enna. Finito l’incontro, i due consiglieri Comunali assieme al Responsabile Provinciale del Comitato, hanno accompagnato il Candidato nel Circolo di Valguarnera