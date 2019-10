Calascibetta il 22 ottobre concerto degli artisti rumeni Andreea Chira ed Adrian Gaspar

Concerto a Calascibetta organizzato dall’Associazione italo-rumena Si.Ro presieduta da Dorica Orzan. Il concerto si terrà il 22 ottobre all’Auditorium Comunale. Ad esibirsi i due connazionali Andreea Chira al Flauto di Pan e Adrian Gaspar al Pianoforte.

Andreea Chira è una flautista pan di Bucarest, in Romania, lavora e vive a Vienna, in Austria.

Dopo anni di esibizioni teatrali, Andreea continua la sua carriera con repertori classici, collaborando con il direttore d’orchestra Maestro Gian Luigi Zampieri come ospite d’onore dell’Orchestra Filarmonica “Oltenia” di Craiova, in Romania.

Andreea è stato il primo suonatore di flauto di pan dopo il leggendario Simion Stanciu – ad essere invitato da “I Solisti Veneti” sotto la direzione del Maestro Claudio Scimone, rappresentando un’occasione prestigiosa e rara di suonare con loro un concerto di Natale 2017 a Padova, Italia.

Altri concerti seguirono in seguito con la filarmonica “Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży “sotto la direzione del maestro Jan Miłosz Zarzycki,” Oltenia “filarmonica sotto la direzione del maestro Gian Luigi Zampieri,” Elbląska Orkiestra Kameralna “sotto la direzione del maestro Jakub Chrenowicz.

Nell’estate del 2018 Andreea Chira ha avuto l’onore di far parte del Festival del Veneto con I Solisti Veneti “Ensemble Vivaldi” tra cui tre straordinari concerti a Belluno, Dobbiaco e Merano.

Nel gennaio 2019, Andreea Chira è stata invitata dall’Instituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno, in Italia, per tenere una masterclass e far parte dell’Istituto per i prossimi tre anni come insegnante di flauto di pan per studenti della Corea del Sud.

“Le quattro stagioni” rappresentano ora il suo nuovo progetto, una serie di concerti che comprende quattro spettacoli a Vienna con l’Ensemble “Kahlo”. I concerti per violino: “The Spring”, “The Summer”, “The Autumn” e “The Winter” di Antonio Vivaldi saranno suonati da Andreea Chira in uno speciale arrangiamento di Lucian Moraru.

Andreea Chira è il terzo suonatore di flauto di pan rumeno ad essere invitato in Cina dopo Gheorghe Zamfir e Raluca Patuleanu. Durante il Festival del Panflute dal 2 al 6 luglio, supportato dall’Istituto Culturale per la Ricerca del Panflute presso l’Università “Jiagnan” di Wuxi, ha tenuto una masterclass con oltre 50 partecipanti, è stata giurista in una competizione di flauto e ha tenuto un concerto.

Adrian Gaspar è un pianista, compositore e arrangiatore rumeno-austriaco, attivo nei settori del jazz, della musica classica, dello zingaro e della musica mondiale.

È un viaggiatore attraverso le diverse sfere del suono, segue immutabilmente il suo percorso individuale e si collega alla sua musica con culture diverse e generi musicali.

Adrian Gaspar ha suonato con molti musicisti di fama come Thomas Gansch (Mnozil Brass), Alegre

Cinturino, Lucian Nagy, Oscar Antolí, Martin Lubenov, Georg Breinschmid, Franz Hautzinger, Tom Reinbrecht, Klaus Dickbauer, Robert Bachner, Nicolas Simion, Theodore Coresi, José Areán, Wawau Adler, Diknu Schneeberger.

