CALASCIBETTA E CENTURIPE #WITHREFUGEES.

DUE GIORNATE DI “PORTE APERTE SPRAR / SIPROIMI”

Calascibetta e Centuripe. Nell’ambito della campagna #WithRefugees e della “Giornata Mondiale del Rifugiato 2019”, anche quest’anno l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, insieme alla Rete SPRAR/SIPROIMI, hanno lanciato, su tutto il territorio nazionale, le giornate di “Porte Aperte” nei centri di seconda accoglienza, per promuovere occasioni d’incontro tra i rifugiati e le comunità che li ospitano.

Così il Comune di Calascibetta e il Comune di Centuripe, rispettivamente lunedì 29 luglio e mercoledì 31 luglio prossimi aderiranno, con i loro progetti territoriali gestiti dalla Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale – Onlus, organizzando due giornate di #PorteAperte alle due comunità cittadine, al mondo dell’associazionismo e delle isituzioni e a chiunque abbia voglia di visitare i Centri, incontrare gli Operatori e conoscere i Beneficiari.

Insieme a chi “accoglierà” l’invito si percorrerà un “viaggio” intriso di danze, parole, ritmi, riflessioni e, ancora, sapori, immagini e suoni: una contaminazione di culture e saperi. Un’occasione per condividere “cultura dell’accoglienza e dell’integrazione” e conoscersi, di più e meglio.

Tanti i contenuti, le attività e gli ospiti in Programma, per le due inizizative:

Visite: 73