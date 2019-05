Calascibetta: appello per finanziare il restauro della porta della Chiesa Ortodossa

Non meno di 3500 euro. Questa la cifra che serve per rifare la porta della chiesa ortodossa a Calascibetta. A lanciare l’appello è Dorica Orzan predidente dell’Associazione Si.Ro. Sicilia Romania. La chiesa originaria è quella di San Domenico ma ormai diventata luogo di culto della comunità ortodossa non solo xibetana. In provincia di Enna le persone di fede ortodossa sono oltre 1200. La porta è molto antica e serve che venga restaurata. Chi volesse contribuire può effettuare un bonifico al codice Iban IT82Z0760105138249371049376. In provincia di Enna quella di Calascibetta è l’unica chiesa ortodossa che ha l’iconostasi.

