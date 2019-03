Calascibetta al via le iscrizioni all’undicesima edizione del Concorso Musicale “Premio Città di Calascibetta”

XI edizione

Concorso Musicale Nazionale

“Premio Città di Calascibetta”

29 – 30 maggio 2019

Il Corpo Bandistico di Calascibetta “Antonino Giunta” è la banda musicale di Calascibetta, costituito nel 1873 e che opera dal 1990 all’interno dell’Associazione Musicale “Antonino Giunta”. La Banda della Città di Calascibetta rappresenta una istituzione, le cui finalità culturali ed artistiche perseguite, oltre ad essere di grande valore educativo, costituiscono un valido motivo di richiamo turistico, puntualmente verificato ogni volta che si esibisce nel corso delle varie e numerose manifestazioni. L’organico è composto da diverse specialità strumentali ed è formato da giovani musicisti che partecipano attivamente ai corsi della scuola di musica dell’Associazione e da appassionati musicisti e professori d’orchestra. La Banda composta da più di 50 elementi, è attualmente diretta dal maestro Carmelo Capizzi coadiuvato dai maestri Luca Roccaro, Davide Lombritto e Leonardo Russo. In atto il Corpo Bandistico ha raggiunto un potenziale artistico di buon livello che gli permette di affrontare un repertorio che spazia dalla musica operistica e sinfonica, a quella originale per symphonic band. Ha partecipato, oltre ai numerosi eventi religiosi e militari, a rassegne, raduni e festival nazionali ed internazionali, riscuotendo lusinghieri apprezzamenti di critica e di pubblico. L’Associazione ad oggi è affiliata al Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane – Fe.Ba.Si. (Federazione Bande Siciliane) di cui il presidente della nostra associazione Mario Bruno è componente del direttivo Regionale e il maestro Carmelo Capizzi è il delegato della provincia di Enna. L’Associazione collabora con artisti di chiara fama come Aurelio Gatti, Vittorio Vaccaro e con grandi musicisti e direttori quali Giuseppe Lotario, Nunzio Ortolano, Lorenzo Lima, Carmelo Calò, Filippo Mannuca, Francesco Cultreri e Alfio Zito. Da ricordare le riprese televisive effettuate negli studi Titanus a Roma in occasione del Giubileo del 2000 e quella di Video Italia in occasione dell’anniversario di Lucio Battisti, la tournée nei Teatri Antichi della Sicilia e della Calabria con “Mnemosyne” e il “Ratto di Proserpina”, opere per banda-coro-danza e teatro. Tra i successi conseguiti si citano i premi nazionali ed internazionali ottenuti: Caltanissetta (1° class. –1970); Caccamo (PA) (3° class. –2005; 2° class. -2007); Capo D’Orlando (ME) (2° class. –2006); Premio internazionale a Malgrat de Mar in Spagna (2° class. – 2005). Il Ministero dei beni e delle attività culturali (M.I.B.A.C.), nel 2011, ha insignito l’Associazione Musicale “Antonino Giunta” e la Banda del riconoscimento come Gruppo d’Interesse Nazionale. “1° Classificato” e “Migliore Orchestra del Festival” al XVIII Festival Internazionale Bande Musicali Di Giulianova (TE) 2017