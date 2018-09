Calascibetta 14 i cavalli per il Palio dei Berberi di domani

Sono 14 i cavalli ed altrettanti fantini partecipanti al Palio dei Berberi nel primo pomeriggio di domani 2 settembre nell’ambito dei festeggiamenti di Maria Santissima di Buonriposo a Calascibetta. La storia del Palio che si corre in una zona in salita di contrada Pianolonguillo si perde nella notte dei tempi risalente al periodo di dominazione araba in Sicilia.

Per la precisione i cavalli con relativi fantini sono:

Scila cavalcato da Nunzo Fontanazza

Fina Bellina con Pietro Pitta

Sala Paruta con Alex Gallo

Nea Ionia con Luciano Fontanazza

Lowersorder’s con Michele Marcellino

Bianca con Cristian Fois

Super Sasha con Simone D’Agristina

Over Dream Starling con Michele Marcellino

Sicily York con Vincenzo Savoca

Bay Filly con Giovanni Pappalardo

Valentina con Vincenzo Savoca

Orchidea con Andrea Vincenzo Di Venti

Ago Paperng con Giovanni Pappalardo

Shelly con Mario Petralia