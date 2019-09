Boxe sotto le stelle in piazza Municipio il grande evento del 6 ottobre a Enna..?

Potrebbe essere la Piazza Municipio a divenire il prossimo 6 ottobre il Ring più vicino alle stelle per una grande serata all’insegna della Boxe. Infatti in quella giornata il capoluogo di provincia più alto d’Italia grazie alla Boxing Team Catania Ring del presidente Grazia Messina in collaborazione con il Comitato Sicilia della Federboxe il cui presidente è l’ennese Piero Tamburo ospiterà un evento professionistico il Trofeo delle Cinture sotto la sigla internazionale WBC e che prevede tre incontri di pugili professionisti ma anche diversi altri a contorno sia dilettanti prossimi al professionismo che giovanili. Per quanto riguarda gli incontri dei professionisti che si disputano sulle 6 riprese i protagonisti saranno il Medio Massimo Claudio Kraiem, il Medio Gianluca Pappalardo e il Superwelter Gaetano Gutta con quest’ultimo che punta che punta alla scalata del titolo italiano. Attualmente occupa la posizione di supplente sfidante al titolo. Claudio Kraiem se la dovrà vedere con il senegalese David Bika, Gianluca Pappalardo contro Filippo Gallerini mentre Gaetano Guttà contro Giuseppe Rauseo. Ma prima di questi incontri un interessante prologo con incontri delle Elite e giovanili. La macchina organizzativa è già messa in moto ed è auspicabile che a prescindere della location che sarà alla fine prescelta ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. “Enna in questi anni ha dimostrato sempre di essere una importante piazza per l’organizzazione di incontri di pugilato di assoluto livello – commenta il direttore tecnico della Boxing Team Catania Ring Aroldo Donini – vorrei ricordare che il catanese Danilo D’Agata ha dapprima conquistato a Enna il tiolo italiano dei Medio Massimi e poi lo ha anche difeso. Ed in entrambi gli eventi il pubblico è stato sempre numerosissimo. E siamo sicuri che anche in questa occasione non mancherà”. Per l’organizzazione della giornata si sta cercando di non lasciare nulla al caso a partire dagli appuntamenti preliminari come quello della conferenza stampa di presentazione dell’evento e della cerimonia ufficiale del peso degli atleti che sarà organizzata nel pomeriggio di sabato in una location che dovrebbe essere molto particolare ma che sarà comunicata solamente alcuni giorni prima. (nella foto Claudio Kraiem)

