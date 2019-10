Boxe la città di Enna si candida ad ospitare la finale nazionale del Trofeo delle Cinture WBC

La città di Enna si candida ad ospitare la finale nazionale del Trofeo delle Cinture di Boxe Sigla Internazionale WBC. La conferma è arrivata dalle dichiarazioni del general manager della Boxing Team Catania Ring Aroldo Donini che nella giornata di domenica 6 ottobre ha organizzato al palazzetto dello sport di Enna bassa la semifinale di questa importante competizione giovanile, vero trampolino di lancio per tanti pugili che passano al professionismo. Un evento quello organizzato a Enna presentato dal giornalista Showman Giampaolo Montineri con due match molto importanti vinti dai pugili del team catanese ed un altro valevole come tappa di avvicinamento alla sfida per il titolo italiano Superwelter. Inoltre a “contorno” di questi match una serie di incontri sia giovanili che di dilettanti prossimi al professionisti. Ad ogni modo determinante per l’organizzazione di questa importante manifestazione che ha avuto il patrocinio del Comune è stato il posturologo e presidente del Comitato Sicilia della Federboxe Piero Tamburo che ormai da decenni segue con i suoi interventi migliorativi sulle performance diversi pugili tra cui Giorgio Vianello che proprio a Enna ha fondato una Boxe Lab e che a breve aprirà nel capoluogo una palestra di Pugilato con la consulenza di Donini. Per la cronaca il match dei Superwelter è stato vinto dal catanese Gaetano Guttà su Giuseppe Rauseo. Nella categoria Medi vittoria di Gianluca Pappalardo su Filippo Gallerini. Nella categoria Medio Massimo Claudio Kraiem sul camerunese David Bika.

(foto Salvatore Di Guardo Kraiem e Bika)

Visite: 89