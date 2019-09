Boxe; la città di Enna si appresta ad ospitare il grande evento del Trofeo delle Cinture WBC

Enna capitale siciliana della Box? I primi passi sono stati mossi sia con l’organizzazione del Trofeo delle Cinture che si terrà il prossimo 6 ottobre ma soprattutto con la nascita del Boxe Lab il primo laboratorio di ricerca e sviluppo della disciplina vista tra l’altro non solo come pratica sportiva ma anche terapeutica patologie sociali come il Bullismo e la mancanza di autostima. E proprio il Boxe Lab nato per volontà del posturologo e presidente del comitato Sicilia della Federboxe Piero Tamburo ha ospitato oggi pomeriggio 26 settembre la conferenza stampa di presentazione del Trofeo delle Cinture WBC alla presenza dello stesso Tamburo, del direttore tecnico della Boxing Team Catania Ring Aroldo Donini di alcuni dei protagonisti della serata e del Mental Coach Feliciano Di Blasi. La conferenza stampa integrale è possibile ascoltarla sulla pagina Facebook di Ennapress.

