Boxe il 6 ottobre a Enna grande evento internazionale WBC

Il palazzetto dello Sport di Enna Bassa come un piccolo Madison Square Garden al centro della Sicilia. Lo diverrà il prossimo 6 ottobre quando la palestra ennese ospiterà un evento di Boxe Professionistica ovvero le semifinali del Trofeo delle Cinture WBC sigla mondiale di Boxe assieme alla Federazione Pugilistica Italiana. L’evento è organizzato dalla Boxe Team Catania Ring in collaborazione con il Comitato regionale Sicilia della Federazione Pugilistica Italiana il cui presidente è l’ennese Piero Tamburo. Protagonisti degli incontri saranno Claudio Kraiem, Gianluca Pappalardo e Gaetano Gutta che punta alla scalata del titolo italiano. Quindi in evento che catalizzerà a Enna l’attenzione non solo degli addetti del settore ma di tutti gli sportivi siciliani.

