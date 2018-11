Body Building: l’ennese Andrea Orlando vince il Trofeo Internazionale 2 Torri

Ancora un risultato di prestigio per l’ennese Andrea Orlando primo classificato Cat BODY EVOLUTION + 176 CM + 1° ASSOLUTO BODY EVOLUTION AL TROFEO INTERNAZIONALE 2 TORRI lo scorso 4 novembre a Vicenza. Ancora una volta determinante per le vittorie di Andrea la meticolosa preparazione curata dal Biologo Nutrizionista Salvatore Solimeno. Il 2 Torri è il gran prix più prestigioso d’europa. Adesso per Andrea Orlando altri importanti impegni, quello di Mister Universo all’Estoril in Portogallo il 25 novembre e l’Hercules Olimpia Italia il 9 dicembre.

Un Palmares di altissimo livello quello di Andrea Orlando: tra i trofei più importanti: 2 volte campione del mondo 2016 2018; vice mister universo; Campione italiano; vincitore hercules olimpia 2018 Londra; 2 volte vincitore assoluto Trofeo 2 Torri 2016 2018: atleta internazionale nazionale Italiana wabba; Oltre 20 gran prix nazionali vinti

