Bicincittà Uisp pronta a coinvolgere tutta l’Italia su due ruote

Parte da Fucecchio (Fi) il 22 aprile la XXXII edizione di Bicincittà Uisp, per chiedere sostenibilità ambientale e strade sicure

Bicincittà, la tradizionale pedalata promossa dalla Uisp, giunta alla 32esima edizione, quest’anno si svolgerà domenica 13 maggio in ben 110 città italiane. Il prologo della manifestazione nazionale si terrà a Fucecchio domenica 22 aprile, tre giorni prima di Roma e di tutte le altre località che dall’inizio di maggio alla fine di giugno saranno interessate da questo evento. L’iniziativa che aderisce alla Giornata nazionale della bicicletta per chiedere sostenibilità ambientale.

Bicincittà è una pedalata aperta a tutti, non competitiva, che si svolge su percorsi urbani o nei parchi, su distanze variabili dai 5 ai 20 chilometri. Il ritrovo è fissato solitamente nel centro storico delle città, si parte tutti insieme a velocità controllata, in molti casi si toccano siti simbolici importanti e si ritorna nel luogo di partenza, dove vengono allestiti ristori, feste e esibizioni di varie attività sportive. I valori nazionali di Bicincittà, aria pulita e strade sicure, si incrociano con urgenze e tematiche sociali individuate territorialmente.

Bicincittà è anche solidarietà per sport: in ogni Comune si sostiene un progetto o un’associazione umanitaria.

Bicincittà 2018 continuerà ad operare, assieme a Terre des Hommes, con progetti in Libano

Bicincittà a Fucecchio è organizzata dalla Uisp Zona del Cuoio, in collaborazione con la Pro Loco Fucecchio con Motor Bike, e con il patrocinio del Comune di Fucecchio. La pedalata si snoderà su un percorso di circa 10 km, con partenza alle 9.30 da Piazza XX Settembre e arrivo in Piazza Montanelli, dove si terrà un rinfresco per tutti i partecipanti. La passeggiata in bicicletta sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova pista ciclo-pedonale che l’amministrazione comunale ha realizzato anche come collegamento tra vari plessi scolastici. Il taglio del nastro di domenica porta a conclusione un progetto di 145 mila euro finanziato dal Comune di Fucecchio e dalla Regione Toscana. Per il volantino clicca qui. (di Roberto Babini, redazione Uisp Ciclismo)

Caterina Ubertini, presidente Uisp Rieti, è stata intervistata dalla rete locale FrontieraTV per lanciare Bicincittà 2018. GUARDA IL VIDEO