Beach Volley; il 19 luglio a Enna la 7^ Edizione del Torneo della Legalità

Ritorna anche quest’anno il torneo della Legalità di Beach Volley che si terrà il prossimo 19 luglio presso il campo di Beach Volley della Protezione Civile in via Sardegna. Il torneo organizzato dall’Avis di Enna, con il patrocinio dell’Anpas e del Comune in ricordo delle stragi di Capaci e via D’Amelio dove morirono i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte, vedrà come sempre la partecipazione di squadre composte da forze dell’ordine, associazioni di volontariato ed altre istituzioni. Alle 16,58 il minuto di silenzio in ricordo della strade di via D’Amelio.

Visite: 133