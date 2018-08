Una mezza maratona ma di beach volley per ricordare una amica. E’ quella organizzata per il prossimo 2 settembre sul campo di Beach Volley del Corpo Volontari Protezione Civile di Enna in via Toscana e che varrà come Memorial Cettina Scarcella. Già arrivate le adesioni di numerose squadre che si daranno battaglia per 12 ore di fila dalle 9 di mattina alle 21.

