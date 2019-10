Beach Handball Coppa Sicilia a Cus Palermo e Handball Messina

Il CUS Palermo e HB ASD Handball Messina si aggiudicano la 2^ edizione della Coppa Sicilia di BEACH Handball della categoria Seniores, rispettivamente Maschile e Femminile

Mentre la 1^ edizione della categoria Under 15 Maschile è stata conquistata dall’Agriblu Scicli che ha vinto contro l’Aretusa.

Ecco i risultati del pomeriggio!!!

2^ Coppa Sicilia Seniores Maschile

Finale 3-4 posto

HC Mascalucia – Halikada 0-2

2^ Coppa Sicilia Seniores Femminile

Finale 3-4 posto

Pall Marsala – Licata 2-0

1^ Coppa Sicilia Under 15 Maschile

Finale 3-4 posto Crazy Reusia – Albatro 1-2

2^ Coppa Sicilia Seniores Maschile

Finale 1-2 posto Cus Palermo – Messina 2 – 0

2^ Coppa Sicilia Seniores Femminile

Finale 1-2 Leali – Messina 0-2

1^ Coppa Sicilia Under 15 Maschile

Finale 1-2 Aretusa – Scicli 1-2

