Basket Giovanile ancora una vittoria per la Libertas Consolini

Nel pomeriggio di ieri gli Esordienti della Consolini Enna hanno compiuto l’impresa. I cestisti ennese, guidati da Francesco Milano, sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata contro Grottacalda Piazza Armerina. Non sarebbe bastata la sola vittoria poiché gli ennesi, dovevano recuperare lo scarto di otto punti dell’andata, subiti a Piazza Armerina. Gli ennesi ieri, in una vera e propria battaglia, si sono imposti con il punteggio di 29 a 15, conquistando così il pass per il Jamboree di giugno. Il jamboree rappresenta il clou dei trofei Minibasket, la fase regionale alla quale partecipano le 9 migliori squadre della Sicilia. Tra queste figurerà la Consolini Enna. Barbarino Dario, Caceci Flavio, Di Pasquale Paolo, Di Vincenzo Matteo, Garofalo Giuseppe, Latragna Gabriele, Longi Manuel, Protopapa Costantino, Rabbita Gabriele, Sacco Andrea, Sciuto Giuseppe e Scriffignano Alessandro, sono i ragazzi che Francesco Milano ha cresciuto in questi anni nel Minibasket, portandoli al più prestigioso dei tornei cestistici giovanili. Soddisfatto del risultato ottenuto Francesco Milano commenta:”sono molto soddisfatto e la società è orgogliosa di poter portare questo fantastico gruppo alla fase regionale del Trofeo Esordienti. Un gruppo cresciuto assieme e che in questi ultimi anni sta crescendo e imparando tanto. La fase di questo trofeo è stata dura ma l’importante era divertirsi e crescere partita dopo partita. Posso ritenermi più che soddisfatto”.

Prima di questo match, venerdì è stata la volta degli Aquilotti che all’esordio, contro Basket Regalbuto, conquistano la loro prima vittoria. Due su due le vittorie in questo weekend di palla a spicchi. Oggi sarà la volta dei nerarancio, in casa contro Akrai Palazzolo Acreide. La Consolini senior allenata da Andrea Savoca ospita la squadra penultima in classifica. A punteggio pieno dopo il turno di andata, la Consolini vuole mantenere la vetta e cercherà quindi, nell’ultimo giorno della settimana, di poter confermare il detto “non c’è due senza…!”.

