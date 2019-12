BABBO NATALE A CALASCIBETTA A BORDO DEL PICK UP

Babbo Natale è arrivato a bordo di un pick -up con il nasone e le corna di renna, carico di regali e ha portato colore e calore ai bambini di Calascibetta che lo hanno accolto nella piazza Umberto I, tutti attorno all’albero di Natale, accompagnati da zampogna, tamburello e chitarra.

È successo venerdì 21 dicembre mattina, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, per le due sezioni della scuola dell’infanzia e le undici classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo Santa Chiara della sede xibetana di piazza Umberto I. Una mattinata molto speciale che ha visto protagonisti i più piccoli e i piu’ grandi che, per una volta, sono usciti dalle aule per festeggiare l’arrivo di Babbo Natale, sfilando con gli abiti e i cappellini rossi e bianchi per le vie del centro, al seguito di zampognaro, percussionista e cantante-chitarrista, volti delle novene natalizie siciliane, e facendo un enorme girotondo attorno all’albero di luci allestito al centro della piazza. Applausi, commozione e tante foto hanno salutato il festoso “ospite d’onore” arrivato guidando il pick up.

L’iniziativa e’ stata offerta eccezionalmente e gratuitamente , dal Commentatore Di Martino presidente del gruppo Di Martino s.r.l, dal presidente della Comer Sud Davide Di Martino e dal grande tour D9 srl con a capo il presidente Paolo Di Venti, presente all’evento ,Dario Todaro e Andrea Alfano. In questi giorni infatti il tour D9 sta portando in giro per gli ospedali della Sicilia il “Christimas for Children”, progetto di solidarietà , per donare allegria , gioia e sorrisi con doni e allegria ai bambini ricoverati, riuscendo a coinvolgere imprenditori privati per portare beni di prima necessità, giocattoli.

A Calascibetta il tour D9 e’ arrivato eccezionalmente per i bambini della scuola grazie alla Madrina Irene Puzzo, che ringranzia il gruppo Di Martino s.r.l e il presidente del D9 e al Dirigente scolastico Maria Concetta Messina che ha autorizzato l’evento offerto dal D9 , per far vivere momenti di comunita’ ed emozioni all’utenza scolastica e alle famiglie presenti.

L’allegra carovana, scortata dal corpo docente , con a capo il Dirigente scolastico Maria Concetta Messina a fare gli onori di casa e il vicario Fausto Scalia , si è poi spostata all’interno delle scuola, del plesso Piazza Umberto I ,dove gli zampognari (Franco barbanera, Davide Campisi , Vittorio Ugo Vicari) il Sindaco Piero Capizzi, l’assessore Speciale Maria Rita, i ragazzi del servizio civile della pro loco (Pierangelo Acciaro, Luca Fontanazza e Sara Puzzo) , hanno girato per le aule facendo gli auguri a tutti donando ai bambini panettoni , pandori e la calza di babbo natale , offerta dall’amministrazione comunale

Gli auguri sono proseguiti nei plessi di Cicirello nella scuola secondaria di primo grado e infine nelle due sezioni dalla scuola dell’infanzia.

Evento organizzato con la sinergia tra il Dirigente scolastico, Irene Puzzo, il vicario Scalia, il presidente DI Venti del Tour D9 , amministrazione comunale , il presidente della pro loco Vincenzo Lambritto , docenti e collaboratori per augurare a tutta la comunita’ scolastica e alle loro famiglie , un sereno Natale e felice anno.