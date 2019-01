Avis Sicilia: a Pergusa Corso regionale per i Volontari del Servizio Civile

fonte: avis sicilia

In Sicilia, cosi come in tutta Italia è iniziato il nuovo anno con i nuovi volontari del Servizio Civile in Avis ,così esordisce il Presidente Regionale dell’Avis Sicilia, Salvatore Mandarà: << In Sicilia sono 50 i volontari che hanno scelto di impegnarsi, per 12 mesi, nelle tante attività della nostra associazione e in progetti di incremento dei nuovi donatori>>.

Nella sede dell’Avis Regionale di Palermo il 15 gennaio è arrivata Stefania cosi come nella sede operativa iblea Giuseppe e Mariangela, e tutti gli altri che aspettano con immenso piacere di indossare la maglia rossa del Servizio Civile Nazionale.

Mando un caloroso benvenuto a tutti i volontari delle sedi di: San Biagio Platani, Acireale, Alì Terme, Barrafranca, Caltagirone, Canicattini Bagni, Carini, Catania, Comiso, Corleone, Enna, Gangi, Giarratana, Giarre, Ispica, Leonforte, Mascali, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Modica, Morreale, Nicosia, Pachino, Palagonia, Palermo, Partinico, Piazza Armerina, Pozzallo, Ragusa, Rosolini, Sambuca di Sicilia, Santa Croce Camerina, Santa Ninfa, Sciacca, Scordia, Siracusa, Scordia, Falcone, l’Avis provinciale di Catania, cosi come l’Avis provinciale di Enna e l’Avis provinciale di Palermo.

<< Cari volontari, siamo al secondo giorno di formazione e vi attende un lungo ed entusiasmante percorso formativo presso le nostre sedi Avis dislocate in tutto il territorio regionale e vi daremo conclude – il presidente Mandarà – tutti gli strumenti per promuovere la donazione del sangue che deve essere volontaria, periodica, non remunerata e anonima. Vi auguro di sperimentare la gioia del dare senza chiedere nulla in cambio>>.

Il presiedente Salvatore Mandarà

