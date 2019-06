Autostrada A19; un Comitato di cittadini chiede interventi immediati

A19 bivio Enna. SI ASPETTA LA TRAGEDIA?

Una delle foto inviate al Comitato A19 sullo stato del viadotto sullo svincolo per Enna sulla A19 Palermo Catania.

Da parte del Comitato

Gent.mi

Min. Danilo Toninelli, Presidente Nello Musumeci, dr. Fulvio Bellomo (dirigente generale ass. Trasporti), Assessore infrastrutture e mobilita’ On.le Marco Falcone, Ing. Valerio Mele Resp. Anas Sicilia,

VI INVITIAMO A FORNIRE

un quadro sullo stato di salute della infrastruttura che a noi utenti fa proprio paura. Si rammenta inoltre che in questo cavalcavia è stato dirottato tutto il traffico pesante da Catania in direzione Palermo.

