Automobilismo WEEKEND SU TRE FRONTI PER IL TEAM GUAGLIARDO

WEEKEND SU TRE FRONTI PER IL TEAM GUAGLIARDO

LA SQUADRA CAPITANATA DAL PREPARATORE SICILIANO PRESENTE AL RALLY STORICO CAMPAGNOLO, VALIDO PER IL TRICOLORE DI SPECIALITÀ,

AL “SALENTO STORICO”, APERTURA STAGIONALE DEL TROFEO DI ZONA, E AL RALLY DEI TEMPLI

Vicenza, 30 maggio 2019 – Sarà di spessore, in un mix di qualità e quantità, lo schieramento messo in campo dal Team Guagliardo su tre distinti fronti, il prossimo fine settimana. Procedendo con ordine, saranno ben otto i portacolori della squadra capitanata dal preparatore Domenico “Mimmo” Guagliardo schierati al via del 15° Rally Storico Campagnolo, quarto atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), in scena nel Vicentino.

Assente alla Targa Florio, Roberto Rimoldi, su Porsche 911/Sc, sarà atteso al rientro per ributtarsi con slancio nella serie tricolore. Il gentleman driver biellese, sempre più in sintonia nell’abitacolo con l’esperto palermitano Roberto Consiglio, punterà a difendere la duplice leadership provvisoria, tanto nel 3° Raggruppamento quanto nella classe M5 della Michelin Historic Rally Cup. Reduce dallo stop inatteso sulle Madonie e seppur al debutto sui selettivi asfalti veneti, un più che motivato Angelo Lombardo (Porsche 911/Sc), vorrà dire la sua. Desiderio di rivalsa e la necessità di raccogliere punti utili per il prosieguo della stagione, sproneranno il talentuoso conduttore di Cefalù a dare il massimo, sempre coadiuvato alle note da Giuseppe Livecchi. Saranno della partita, altresì, i veronesi Giulio e Michael Guglielmi, su Porsche 911/Sc, così come i bresciani Massimo Voltolini e Giuseppe Morelli, anche loro su Porsche 911/Sc, nonché particolarmente interessati dai confronti nel Trofeo di 2^ zona (Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino – Alto Adige), dopo il podio nel “Terzo” centrato al “Valsugana”. Nel 2° Raggruppamento, invece, da registrare la presenza dei rientranti biellesi Davide Negri e Roberto Coppa, su Porsche 911 Rs, già ottimi terzi assoluti e vincitori di categoria al “Sanremo”. Particolare attenzione sarà rivolta, altresì, al bresciano Marco Superti (Porsche 911 Rs), navigato per la prima volta dal giovane Harshana Ratnayake e già tra i protagonisti nel precedente round siciliano, seppur alla prima uscita stagionale e all’esordio tanto nella divisione quanto alla guida di una vettura nuova fiammante, per chiudere col compagno di squadra Oreste Pasetto (Porsche 911 Rs), in coppia con Salvo Carlo. Nel 1° Raggruppamento, infine, tutto da gustare il duello per agganciare le posizioni di vertice al quale sarà chiamato il campione in carica Marco dell’Acqua (Porsche 911/S), affiancato da Alberto Galli. La competizione scatterà venerdì 31 maggio per concludersi l’indomani.