Automobilismo Villorba Corse al debutto a Most con Maserati nel GT4 europeo

Villorba Corse al debutto a Most con Maserati nel GT4 europeo

Il team veneto schiera una GranTurismo MC per i trevigiani Dall’Antonia-Fascicolo nel primo round

Treviso. Inizia dalla Repubblica Ceca e dal circuito di Most l’avventura 2018 di Villorba Corse nel neonato campionato GT4 Central European Cup. Il team che fa parte di SVC The Motorsport Group conferma il prestigioso legame con il marchio Maserati e per la terza stagione consecutiva si schiera in una delle serie internazionali promosse da SRO dedicate alle supercar in configurazione GT4. L’appuntamento inaugurale (27-29 aprile), che per Villorba Corse segna l’esordio sui 4212 metri della pista di Most, vedrà impegnata una Maserati GranTurismo MC nella classe AM per l’equipaggio tutto trevigiano composto da Giuseppe Fascicolo e Romy Dall’Antonia, coppia di piloti che lo scorso anno terminò al quarto posto in campionato, che in quel caso era la GT4 Northern Cup. Dopo le prove libere di venerdì, sabato 28 aprile le qualifiche (50 minuti) sono in programma alle 10, mentre gara 1 scatta alle 14.50; stesso orario domenica per la partenza di gara 2. Entrambe le corse, sulla distanza di un’ora, saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale http://central.gt4series.com .

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Con Most entriamo nella terza e ultima stagione della nostra partnership con Maserati . E’ il primo appuntamento di un campionato nuovo che avrà buone potenzialità in futuro. Partiamo con una struttura e una squadra rodata e due piloti che conosciamo molto bene e che hanno già colto positivi risultati nella passata stagione. Siamo qui per ben figurare e incamerare subito punti importanti per la classifica perché la stagione sarà senza dubbio combattuta e impegnativa”.