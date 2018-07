Automobilismo Test Ok per Tommaso Ciuffi – Nicolò Gonella su Peugeot 208 R2b

Test Ok per Tommaso Ciuffi – Nicolò Gonella su Peugeot 208 R2b

L’equipaggio ACI Team Italia testimonial AIDO Firenze, supportato da CST Sport ha centrato tre successi alla 53^ Coppa Città di Lucca: Classe, Junior e Trofeo Garzelli nella gara allenamento del pilota fiorentino e del copilota piemontese in vista dei prossimi impegni tricolori in cui hanno il Campionato Italiano TRally Junior nel mirino

Firenze 31 luglio 2018. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella non perdono di vista l’importante obiettivo 2018: il Campionato Italiano Rally Junior e l’esperienza da accumulare per l’importante crescita sportiva. L’equipaggio ACI Team Italia, testimonial AIDO Firenze nello scorso fine settimana ha disputato la 53^ Coppa Città di Lucca, un rally impegnativo e selettivo, in vista del proseguimento nella massima serie tricolore. Il 24enne fiorentino ed il 22enne copilota piemontese hanno dominato la classe R2b sula Peugeot 208 per l’occasione messa a disposizione dalla Baldon Rally, vincendo 5 delle 7 prove speciali e centrando alla fine, oltre al primato in classe R2B, l’ottavo posto assoluto ed il Trofeo Filippo Garzelli.

L’elemento importante per l’equipaggio tosco piemontese è la crescente maturità sportiva, fondamentale per il proseguimento della stagione e della conferma della fiducia di ACI Team Italia, la nazionale italiana di cui l’equipaggio è stato selezionato a far parte per il 2018. Il lavoro nella prima parte di gara si è concentrato sull’adeguamento dell’assetto, dato che si trattava della vettura usata per la prima volta dal duo CST Sport. Successivamente si è trattato di gestire e concretizzare il vantaggio accumulato, sempre nell’ottica di arricchire un’esperienza già solida ma in accrescimento di un equipaggio sempre più promettente, che sa sempre reagire anche quando la sorte avversa sembra voler aree la meglio, come negli ultimi appuntamenti del Campionato Italiano Rally.

-“Una vittoria era quello che ci voleva per rinfrancare il morale, non troppo alto dopo le ultime vicissitudini per noie che ci hanno rallentato e fermato, rischiando di compromettere il campionato – ha commentato Ciuffi nel dopo gara – siamo grati a Baldon Rally per l’opportunità che ci ha dato nel provare la Peugeot 208 e centrare questi risultati nella nostra regione. Certamente adesso guardiamo con maggiore fiducia alla parte finale del Campionato Italiano. dove speriamo di poter ripagare appieno il supporto di ACI Team Italia, Pirelli e CST Sport, di tutti i partner ed in particolare Porto Cervo e Jolly Tecno, tutte realtà che stanno rendendo possibile questa importante stagione che ci vede testimonial di AIDO Firenze”-.

Prossimo impegno nel Campionato Italiano Rally Junior per Ciuffi – Gonella da 20 al 22 settembre, quando saranno impegnati nella Marche al Rally Adriatico su terra.