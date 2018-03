Automobilismo, Società di Primate insurance Asfalia appoggia progetto del pilota ennese Simone Patrinicola

ANCHE LA SOCIETA’ private insurance A FIANCO DEL PILOTA ENNESE SIMONE PATRINICOLA

Si conferma un territorio che sa dare risposte concrete quello ennese quando c’è da credere sui suoi migliori talenti. Ed è quanto sta accadendo nei confronti del pilota ennese Simone Patrinicola che nel 2018 al volante di una Ligier JS 53 del Team Autosport Sorrento del patron Tonino Esposito parteciperà a dei campionati internazionali Endurance. Infatti anche la Asfalia Prime Broker nelle figure dei suoi responsabili per Sicilia e Calabria Antonio Fazio e Giiuseppe Giunta, ha deciso di stare a fianco del driver ennese in questo suo esordio in una competizione continentale. “Abbiamo seguito lo scorso anno Simone da tifosi in tutta la stagione facendoci esaltare per i suoi risultati – commentano i due professionisti – ma abbiamo avuto il piacere di conoscere sia il Simone pilota che quello ragazzo conoscendo una persona tanto semplice, umile ma molto determinata nella sua attività di pilota. Per questo motivo abbiamo deciso volergli essere vicino in questo 2018 che siamo sicuri gli regalerà ancora parecchie soddisfazioni”. Intanto la data per l’esordio in una competizione ufficiale si avvicina ed è prevista per l’8 aprile con una gara di durata sul circuito del Mugello. Martedì scorso Simone è stato a Palermo negli Studi Rai ospite della trasmissione “Buongiorno Regione” e dove intervistato dalla giornalista Loredana Cacicia ha spiegato quali sono i suoi obiettivi stagionali. Mercoledì prossimo invece Simone con il suo Team si trasferirà sul circuito pugliese di Binetto dove effettuerà dei test in vista di questo esordio. Nello stesso tempo il suo staff ennese di concerto con il patron del Team Autosport Sorrento, Tonino Esposito sta lavorando per un evento che prevede la presentazione della vettura, una Ligier JS 53 (con cui Simone quest’anno parteciperà ai due campionato di durata nazionale ed internazionale), proprio a Enna, con molta probabilità intorno alla fine del mese di aprile.

Visite: 529