Automobilismo Slalom di Novara e Rally del Tirreno eventi estivi Top Competition

Slalom di Novara e Rally del Tirreno eventi estivi Top Competition

Il professionale sodalizio di Torregrotta impegnato sulle due gare in provincia di Messina, entrambe titolate e rispettivamente in programma nei week end di 14luglio e 11 agosto.

Procede a pieno regime il lavoro di Top Competition per i due appuntamenti estivi con le competizioni che portano, come di consueto in provincia di messia titolazioni tricolori. Prima competizione nei giorni 13 e 14 luglio il 24° Slalom Rocca Novara di Sicilia, con validità Trofeo D’Italia Sud, Coppa Slalom 5^ Zona, Trofeo Italiano Femminile e Campionato Siciliano con ceofficiente 1,7, la classica gara che si svolge nel caratteristico comune annoverato tra “I Borghi più belli d’Italia” occasione irrinunciabile di agonismo, spettacolo e relax per piloti e pubblico.

Nel week end dell’11 agosto torna puntuale il fascino della notte al 16° Rally del Tirreno, round di Coppa Rally di 8^ Zona con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 2,5 e Trofeo Rally Sicilia e 3° Tirreno Historic Rally, la gara che si svolge tra i Monti Peloritani ed il Mar tirreno con centro nella caratteristica Saponara, comune che da sempre sente particolarmente l’appuntamento con la gara in notturna.

Una nuova edizione della Slalom Rocca di Novara di Sicilia che avrà elementi sempre nuovi per accrescere e confermare la scia di ottimo successo riscontrata nell e precedenti edizioni ed in particolare in quella 2018. Le iscrizioni alla prova di Trofeo D’Italia Sud si apriranno tra pochi giorni e Novara di Sicilia ha già confermato pieno appoggio e collaborazione alla gara che sente come parte integrante degli eventi dell’affascinante centro al confine tra Monti Nebrodi e Peloritani. Molto scorrevole il programma che prevede le verifiche nel pomeriggio di sabato 13 luglio, poi domenica 14 la gara su tre manche a partire dalle 9 sui 3,3 Km del tracciato famoso per l’alta spettacolarità all’ombra delle Rocche. Nel 2018 vittoria per l’Under catanese Michele Puglisi su Radical SR4, portacolori Giarre Corse, con il tempo di 2’17”41, seguito sul podio dal messinese Emanuele Schillace, anche lui su Radical e dal catanese rosario Miano su Reynard.

Si rinsalda la collaborazione con il Comune di Saponara per il 16° Rally del Tirreno, che anche quest’anno sarà teatro di sfide tra i migliori equipaggi che si contendono la serie propedeutica Coppa Rally di Zona, la gara sarà nuovamente arricchita dalla presenza dei protagonisti del Trofeo rally di Zona e del campionato Siciliano riservato alle autostoriche, con l’impareggiabile fascino della notte, habitat ideali per il rally ed i suoi più appassionati più affezionati. Giornata di sabato 10 agosto dedicata alle operazioni preliminari, start della gara nella festosa sera di Saponara, dove avrà sede il traguardo la mattina successiva, quella di domenica 11 agosto. Il rally del tirreno vanta il primato di gradimento da parte di piloti e pubblico, elementi che arricchiscono la motivazione del professionale staff organizzatore e dell’intero pool di realtà pubbliche e private che fanno squadra intorno all’evento. Nel 2018 squillante successo di Marco Pollara e Giuseppe Princiotto su Peugeot 208 T16, con 6 scratch in prova per l’equipaggio CST Sport. Sul podio Giuseppe Nucita – Maurizio Messina con la Ford Fiesta e Danilo Novelli – Michele Castelli su Skoda Fabia. Tra le storiche successo dei palermitano del Project Team Sandro Filippone – Luigi Aliberto su Porsche 911 SC.

-“Il lavoro per i due eventi estivi espone naturalmente tutto lo staff ad un impegnativo tour de force – afferma Maria Grazia Bisazza Presidente Top Competition – ma la mole di lavoro è smaltita con serenità grazie alla coesione del gruppo ed alla perfetta intesa raggiunta con tutti i partner, con i quali vi sono ruoli e compiti ben definiti. Il lavoro progredisce soprattutto sotto l’aspetto del rispetto delle regole in relazione alla sicurezza, prerogativa imprescindibile dalla quale deriva ogni altro aspetto. Grazie sin d’ora a tutti i componenti di queste squadre efficaci”-.