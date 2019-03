Automobilismo Nebrosport al primo start della stagione 2019 a Salice

Nebrosport al primo start della stagione 2019 a Salice

Sant’Angelo di Brolo, 28 marzo 2019-Finalmente giunge al termine l’attesa: dopo la pausa invernale, la scuderia Nebrosport torna in gara nel primo appuntamento stagionale del 2019. Il team santangiolese sarà infatti presente il prossimo weekend del 30-31 marzo 2019 alla terza edizione dello Slalom di Salice. L’evento, organizzato dal Top Competition e dall’ Associazione Ufficiali di Gara ‘Zancle’ in collaborazione con l’Automobile Club Messina, inaugurerà il Campionato Siciliano della specialità.

A rappresentare i colori della scuderia Nebrosport, saranno quattro i driver in gara.

Primo ai nastri di partenza Francesco Di Stefano che, dopo l’ultima uscita dello scorso ottobre allo Slalom dell’Etna in cui aveva dominato e vinto la classe di appartenenza, si presenta a sfidare le postazioni di Salice con la stessa determinazione, a bordo di Peugeot 106 Rally RS-1.6.

A seguire il driver Simone Anterini su Citroën Saxo di classe N-1600, che torna di scena dopo l’ultima apparizione risalente allo Slalom Valle d’Agrò del lontano 2014 dove strappò un secondo posto di classe. Nel rientro a Salice vorrà dimostrare tutta la propria tenacia al volante.

Dopo quasi tre anni di assenza, la Nebrosport riabbraccia Benito Costa che sarà della gara al volante dell’immancabile 112 Abarth di classe S2. Anche per lui, che l’ultima volta aveva gareggiato allo Slalom di Novara del 2016, le motivazioni per far bene di certo non mancheranno.

A chiudere il cerchio delle partenze, sarà un altro rientrante. Si tratta di Rosario Cassisi, nuovamente in competizione con la sua splendida Fiat X19 in E2 SH 2000, dopo il primo posto di classe nel Novara di Sicilia del 2017.