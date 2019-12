Automobilismo Levante Race of Champion si presenta al Comune di Bari

Levante Race of Champion si presenta al Comune di Bari

Alle 11 di martedì 10 dicembre presso la Sala Giunta, Safe & Emotion con i rappresentanti della Regione Puglia e dell’Amministrazione barese, di Binetto e ACI , sveleranno i prestigiosi nomi ed i particolari dell’evento che domenica 22 celebrerà i 30 anni dell’Autodromo di riferimento del sud Italia.

Binetto (BA), 8 dicembre 2019. Si presenta martedì 10 dicembre alle 11, presso la Sala Giunta del Comune di Bari, la Levante Race Of Champion. La stampa è tutta invitata.

L’evento che proietta Levante Circuit più che mai al centro della scena domenica 22 dicembre, quando sulla pista barese gestita da Safe & Emotion, su incarico di ACI Vallelunga, si daranno appuntamento alcuni dei nomi più prestigiosi delle 2 e 4 ruote da corsa, oltre ai vertici dell’Automobile Club d’Italia.

L’evento celebrerà i 30 anni dell’Autodromo punto di riferimento dell’intero sud Italia. Sarà un fine settimana ad alto prestigio e denso di adrenalina, che culminerà con la gara endurance di karting.

Previsto l’arrivo di tanti nomi altisonanti del motorsport internazionale delle 2 e delle 4 ruote, oltre che dei vertici ACI e degli AC regionali.

Tante iniziative e momenti celebrativi, per festeggiare nel modo più appropriato la ricorrenza della nascita dell’apprezzata pista pugliese, sempre più al centro dell’attenzione per aver rilanciato appieno la prerogativa della sicurezza, aspetto sempre in primo piano in ogni attività dell’impianto ACI, che sorge tra gli uliveti di Binetto alle porte del capoluogo pugliese.

Gli organizzatori di Safe & Emotion, con i rappresentanti dell’Amministrazione Regionale, del Comune di Bari, di quello di Binetto e dell’Automobile Club Bari, sveleranno i particolari dell’evento e riveleranno alcuni tra i nomi in arrivo dal mondo della Formula 1 e della Moto GP, oltre che dal panorama internazionale di varie specialità del motorsport su 2 e 4 ruote.

-“Con il passare delle ore cresce l’emozione per un evento che ha richiamato al Levante Circuit così tanti nomi noti del motorsport – rivela Ivan Pezzolla, Manager di Levante Circuit – possiamo solo anticipare che abbiamo già 20 equipaggi. Siamo molto orgogliosi di poter presentare Levante Race of Champion in un contesto di spicco e con partner di assoluto prestigio, che ringraziamo anticipatamente per la fiducia ed il pieno supporto. Saranno svelati tutti i nomi che hanno confermato la propria presenza e insieme a tutti gli altri protagonisti renderanno indimenticabile la giornata”-.