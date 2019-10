Automobilismo La 4^ Floriopoli – Cerda pronta alle sfide

La 4^ Floriopoli – Cerda pronta alle sfide

Tanti pretendenti al successo alla gara organizzata dall’Automobile Club Palermo e Targa Racing Club che il 26 e 27 ottobre sarà prova di Campionato Siciliano con quasi 80 iscritti. Start dalle Tribune di Floriopoli e traguardo nella capitale del Carciofo]

Si sono canditati in tanti al successo nella 4^ Cronoscalata Floriopoli – Cerda, la competizione dell’Automobile Club Palermo e dall’Asd Targa Racing Club, che domenica 27 ottobre assegnerà i punti del Campionato Siciliano sul leggendario tratto della SS120, che unisce i gloriosi Box della Targa Florio alla cittadina palermitana patria del carciofo. Gli iscritti sfiorano quota 80.

Tra le autostoriche Totò Riolo, idolo di casa e alfiere CST Sport che sarà al volante della Stenger BMW di 4° Raggruppamento, il giovane Andrea Barbaccia su Osella Pa 9/90 BMW nei colori ASPAS, il palermitano dell’Armanno Corse Antonio Piazza su Lucchini Alfa Romeo in versione Sport Nazionale, mentre l’altro palermitano dell’Island Motorsport Natale Mannino esordirà sulla Porsche di gruppo B. Nel 3° Raggruppamento svettano i nomi di Claudio La Franca, l’esperto driver palermitano dell’agrigentina Ro Racing su Porsche e il tenace Giuseppe (Pippo) Savoca che farà rombare la sempre ammirata Renault 5 GT Turbo. Il driver e preparatore Domenico (Mimmo) Guaglairdo torna al volante in casa per testare la Porsche 911 di 2° Raggruppamento, categoria dove non manca un altro protagonista delle scene tricolori Matteo Adragna, reduce dall’ottimo podio veneto alla recente Pedavena – Croce D’Aune sulla Porsche Carrera curata dal Team Balletti Motorsport. In 1° Raggruppamento non poteva mancare il giovane madonita di Collesano Pierluigi Fullone, come sempre sulla fidata BMW 2002, auto con la quale ha condiviso numerosi successi.

Non mancano i nomi di spicco a caccia di punti tra le moderne, ad iniziare da Ciro Barbaccia senior che sarà al volante dell’Osella PA 20/S BMW, mentre il giovane di Termini Imerese Antonino (Ninni) Rotolo continuerà la fase di sviluppo dell’OsellaPA 21 EVO. Anche Ernesto Riolo jr. rilancia la sfida sulla Peugeot 208 R5, vettura a trazione integrale di classe regina nei rally, con la quale il giovane cerdese ha ben figuarto alla recente Termini – Caccamo.

Il fine settimana entrerà nel vivo sabato 26 ottobre, presso le Tribune di Floriopoli, le verifiche sportive e tecniche. Domenica 27 ottobre dalle ore 9.00 si accenderanno i motori con le due manche di ricognizione sui 6,15 km di percorso ed seguire le due manche di gara.

Nel breve Albo D’Oro della competizione targata ACI Palermo figurano anche Totò Riolo, vincitore fra le auto storiche della seconda edizione su Porsche 911, Rino Giancani e Salvatore Miccichè, vincitori rispettivamente della prima e della seconda edizione della gara riservata alle auto moderne.