Automobilismo IL TEAM GUAGLIARDO ALLA VOLTA DELLE MARCHE

IL TEAM GUAGLIARDO ALLA VOLTA DELLE MARCHE

NEL MACERATESE, ESORDIO STAGIONALE PER L’ESPERTO PORTACOLORI SICILIANO NATALE MANNINO (PORSCHE CARRERA 911 RS)

IMPEGNATO AL TROFEO SCARFIOTTI, ATTO D’APERTURA DEL TRICOLORE SALITA AUTOSTORICHE 2019

Sarnano (Mc), 26 aprile 2019 – Dopo il tragico epilogo e il conseguente annullamento della Camucia – Cortona ai primi di aprile, toccherà al 12° Trofeo Storico Ludovico Scarfiotti aprire, di fatto, il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA) 2019. Il prossimo fine settimana, nel Maceratese, dunque, particolare attenzione per l’avvio di stagione del siciliano Natale Mannino, atteso all’esordio assoluto della serie tricolore di specialità. Per l’occasione, l’esperto portacolori del Team Guagliardo nonché già vincitore del titolo nazionale 2018 rally auto storiche, si presenterà al via su Porsche Carrera 911 Rs di 2° Raggruppamento.

«La scelta di puntare sul ‘Tricolore’ d’antan riservato alle cronoscalate è dettata, soprattutto, dal poter coniugare gli impegni professionali con quelli sportivi» – ha commentato Mannino alla vigilia – «Come già sottolineato in precedenza, le motivazioni non mancano visto che, il Trofeo Scarfiotti, così come tutte le altre gare in calendario saranno per me del tutto inedite, fatta eccezione solo per la casalinga ‘Monte Erice’. Detto questo, di volta in volta sfrutterò al meglio le prove cronometrate del sabato per iniziare a prendere confidenza col percorso e per apportare le necessarie regolazioni alla vettura, adattandola al mio stile di guida. Obiettivo stagionale? Inutile nascondersi: andiamo per conquistare l’alloro, di certo non per recitare il ruolo da comparse».

La manifestazione, come da consuetudine, entrerà nel vivo sabato 27 aprile con la disputa di due salite di ricognizione lungo gli 8877 metri del percorso che, da Sarnano, condurrà i partecipanti alla località di Sassotetto, sui Monti Sibillini; il giorno seguente, invece, semaforo verde per l’unica manche ufficiale prevista.

Calendario CIVSA 2019

12° Trofeo Storico Ludovico Scarfiotti (27/28 aprile); Scarperia – Giogo (11/12 maggio); 10ª Cronoscalata Storica dello Spino (8/9 giugno); 23ª Lago Montefiascone (22/23 giugno); 38ª Cesana – Sestriere (13/14 luglio); 31ª Bologna – Raticosa (27/28 luglio); Trofeo Fabio Danti – 32ª Limabetone (31 agosto/1 settembre); 4ª Salita Storica Monte Erice (14/15 settembre); 40ª Coppa del Chianti Classico (28/29 settembre).