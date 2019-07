Automobilismo Il 28 Luglio il 1° Slalom di Castell’Umberto

Il 28 Luglio il 1° Slalom di Castell’Umberto

Nello splendido scenario dei Nebrodi Passione e Sport organizza per la prima volta una gara subito valida per il campionato Siciliano, con l’efficace supporto della locale Amministrazione

Weekend di motori in provincia di Messina con la prima edizione dello Slalom di Castell’Umberto. Immediata ed entusiasta la risposta del primo cittadino del caratteristico centro nebroideo e dell’intera Amministrazione Comunale. L’ A.S.D. Passione e Sport di Caltanissetta dopo il successo conseguito con lo Slalom del ValIone a Milena, il quota 1000 sulle pendici dell’Etna e lo Slalom Roccella-SanCataldo ha individuato questa meravigliosa location per organizzare un’altra esaltante manifestazione. E’ proprio l’impegno di persone che condividono la passione per lo sport automobilistico e la voglia di costruire una realtà sportiva competitiva che in soli due anni ha consentito di “lanciare “ ben quattro gare subito inserite nel Campionato Siciliano.

Il percorso è stato tracciato con partenza dal Km 49.430 e arrivo alle porte di Castell’Umberto. Sono previste 12 postazioni di rallentamento inserite là dove la pista che presenta tre spettacolari tornanti si fa molto veloce. Curiosità e attesa nel paese che vedrà in via XXVI Maggio dalle ore 15.00 alle ore 18,50 lo svolgimento delle verifiche sportive, mentre quelle tecniche sono previste in Piazza IV Novembre traslate di mezz’ora. La gara sotto la direzione dell’esperto nisseno Michele Vecchio si disputerà su tre manche al meglio delle quali sarà stilata la classifica assoluta e di classe. La partenza della prima auto è prevista per le ore 9.00

In chiusura le iscrizioni, sulle quali mentre se ne aspetta l’approvazione si comincia a “scommettere”. Quattro gare a luglio in campionato sono tante e difficilmente tutti coloro che vorrebbero potranno essere presenti, ma questa serie promossa da Aci Sport Sicilia sta veramente meravigliando per i numeri sempre crescenti e con questo auspicio la prima edizione dello Slalom di Castell’Umberto potrebbe riservare delle sorprese.

Gli alfieri della Tm Racing Schillace e Puglisi ad esempio avendo disertato la prova di Misilmeri , potrebbero riproporre la loro sfida che nella non lontana Novara si è chiusa sul filo di lana. E’ altrettanto prevedibile che tanti altri piloti vorranno prender parte a questa “inaugurazione” sollecitati anche dall’ospitalità esemplare della zona.

Sapremo solo domenica 28 luglio quali saranno i primi nomi da scrivere sull’Albo d’oro di questa nuova appassionante gara.