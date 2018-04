Automobilismo Cubeda riparte per il 2018 delle cronoscalate

Cubeda riparte per il 2018 delle cronoscalate

Dopo uno shakedown sulla pista di Binetto il pilota catanese ufficializza il programma nel Campionato Italiano Velocità Montagna fin dal primo round al Nevegal al volante dell’Osella Fa30 Zytek nei colori Cubeda Corse

Catania, 21 aprile 2018. Nel 2018 Domenico Cubeda ritorna nel Campionato Italiano Velocità Montagna sotto le insegne della scuderia di famiglia Cubeda Corse e al volante dell’Osella Fa30 Zytek gommata Avon e preparata da Paco74 con propulsore by Armaroli. Il pilota catanese sarà protagonista di un’annata ancora più intensa sul prototipo monoposto da 3000cc dopo l’esordio in stagione in corsa durante il 2017 e i successi colti quasi immediatamente nelle cronoscalate di Popoli, Cellara, Monti Iblei e Giarre. Oltre al CIVM, Cubeda, cinque volte consecutive campione siciliano, sarà presente anche in alcuni appuntamenti selezionati del TIVM Sud, il Trofeo Italiano del quale detiene il titolo. Il portacolori della Cubeda Corse aprirà il 2018 in Veneto alla 44^ Alpe del Nevegal, salita che affronterà per la prima volta il 4-6 maggio a Belluno.

In vista del ritorno agli impegni agonistici, Cubeda ha effettuato uno shakedown sulla pista pugliese di Binetto e ha commentato così al termine della giornata di rodaggio: “E’ stato un collaudo positivo. Tutto ha funzionato, compreso qualche piccolo ritocco apportato all’alimentazione. Il lavoro è andato bene sia come approccio al 2018 in generale sia per essere riuscito a togliermi un po’ di ‘ruggine’ invernale. A ogni giro ritrovavo sempre maggior feeling con la Fa30 e ora siamo pronti per il Nevegal, che per me sarà una novità assoluta. Per quanto riguarda l’intero CIVM, con squadra e scuderia affrontiamo un campionato intenso con elevate aspettative, ma sempre ragionando gara per gara”.