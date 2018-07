Automobilismo Cubeda pronto per la “prima” al Trofeo Scarfiotti sull’Osella Fa30

Cubeda pronto per la “prima” al Trofeo Scarfiotti sull’Osella Fa30

Il pilota catanese leader di gruppo E2Ss affronta il settimo round del Tricolore Montagna nelle Marche dal 3 al 5 agosto. Per la scuderia Cubeda Corse in gara anche Aragona sulla Peugeot 106 per il tris stagionale in E1-1600

Catania, 31 luglio 2018. A due settimane dal primo successo stagionale nel Campionato Italiano Velocità Montagna a Morano Calabro, Domenico Cubeda affronta il settimo round del CIVM in programma dal 3 al 5 agosto nelle Marche al 28° Trofeo Lodovico Scarfiotti. Nella cronoscalata che si disputa sul classico percorso Sarnano-Sassotetto il pilota catanese della scuderia Cubeda Corse sarà al via con l’Osella Fa30 Evo, il prototipo monoposto da 3000cc di gruppo E2Ss preparato da Paco74 e da Armaroli e gommato Avon che Cubeda utilizzerà per la prima volta nella spettacolare salita marchigiana, dove arriva da leader proprio nella categoria delle monoposto E2Ss e da secondo nella graduatoria assoluta del Tricolore: “Sarnano – dichiara Domenico – è un tracciato tra i più lunghi, guidati e belli in assoluto. Lo affronteremo per la terza volta, la prima però con la Fa30. Proprio perché richiede una profonda conoscenza, dovremo adattarci il più velocemente possibile sfruttando al meglio le ricognizioni in programma al sabato e le esperienze accumulate sulla ‘sorella minore’ Pa2000, con la quale nelle ultime due edizioni ci eravamo comunque comportati bene. Ora sulla 3000 veniamo da una vittoria importante a Morano e le intenzioni sono quelle di continuare a lottare in zona podio come fatto anche in precedenza. Ho a disposizione un pacchetto che si sta dimostrando tra i migliori e in questa fase centrale della stagione dobbiamo continuare questo trend positivo in ottica tricolore”.

Tra i protagonisti che in gara difenderanno i colori della Cubeda Corse, al Trofeo Scarfiotti sarà della partita anche Giuseppe Aragona. Il driver cosentino di Villapiana e residente in Puglia rientra nel CIVM al volante della scattante Peugeot 106 con la quale si giocherà la coppa della classe E1-1600. E’ un ritorno “pesante” dopo aver saltato alcune gare quello di Aragona, anche perché l’alfiere della scuderia presieduta da Sebastiano Cubeda in stagione ha già collezionato due successi, aggiudicandosi la classe sia a Verzegnis sia a Fasano, dove in gruppo E1 addirittura si è preso anche il podio assoluto della categoria.

Alle verifiche di venerdì, a Sarnano sabato, con partenza alle 9.00, seguiranno le due salite di prove ufficiali lungo gli 8877 metri del tracciato marchigiano, che domenica 5 agosto ospiterà la gara in salita unica a partire dalle 12.00.