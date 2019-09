Automobilismo Cubeda “padrone” su Osella della 62^ Salita dei Monti Iblei

Cubeda “padrone” su Osella della 62^ Salita dei Monti Iblei

Il pilota catanese rientra in azione dopo 4 mesi e mezzo e mette subito a segno il sesto successo personale consecutivo nella cronoscalata ragusana del TIVM Sud disputata in gara unica nel weekend

Chiaramonte Gulfi (RG), 1° settembre 2019. Domenico Cubeda è tornato subito vincente al volante dell’Osella Fa30 Zytek. Dopo 4 mesi e mezzo di assenza forzata, il portacolori della scuderia di famiglia Cubeda Corse ha vinto con il tempo di 3’58”45 la 62^ Salita dei Monti Iblei, prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Sud disputata nel weekend a Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa. Il campione italiano in carica di gruppo E2Ss con il prototipo monoposto gommato Avon e preparato da Paco74 e Armaroli aveva già svettato nella lista dei tempi sabato nell’unica salita di prova effettuata prima che l’arrivo della pioggia non fermasse il programma dell’evento. Su un tracciato allungato a 8500 metri rispetto ai 5500 degli anni scorsi, domenica il driver etneo si è poi migliorato in gara, mettendo a segno la sesta vittoria personale e consecutiva alla Monti Iblei, la prima appunto sul tracciato più lungo che, con il superamento del limite minimo di 8 km, permette la disputa della gara in salita unica.

Grazie al successo nella prova casalinga di TIVM Sud per Cubeda è arrivata anche la seconda vittoria stagionale su due dopo il sigillo che era riuscito a imprimere alla Luzzi Sambucina a metà aprile prima dell’infortunio: “Siamo tornati nel migliore dei modi – ha dichiarato Cubeda a fine gara -, restando sul gradino più alto del podio. Ci voleva! Devo dire che il tratto nuovo della Monti Iblei merita, sono ulteriori tre chilometri interessanti, ma chiaramente, anche se ero contento della prestazione generale, sabato in prova mi mancava un po’ di ritmo. Dopo una lunga assenza è normale, anche se poi il clima gara l’ho ritrovato ben presto. L’obiettivo era quello di tornare come prima il più velocemente possibile e anche grazie allo stupendo lavoro svolto insieme a squadra e scuderia ci siamo riusciti. Ora ci attendono nuove sfide, sempre in Sicilia: si rientra nel Campionato Italiano già a Erice tra due settimane”.

Alla Monti Iblei soddisfazioni per il sodalizio presieduto da Sebastiano Cubeda sono arrivate pure dagli altri portacolori al via. Nono assoluto, quarto nel gruppo delle monoposto E2Ss e secondo in classe 2000 si è classificato il primo dei tre maltesi della Cubeda Corse, Daren Camilleri, al volante di una formula Tatuus-Honda. Nello stesso gruppo, settimo di categoria e secondo di classe 1000 è Aldo Contarino con l’agile Gloria B5. Tra i prototipi Cn, terzo gradino del podio per James Dunford, altro maltese al via su Norma M20 F, mentre il connazionale Noel Galea ha vinto dominando il gruppo delle Silhouette (E2Sh) al volante della Ford Escort Mk2. Cubeda Corse ha quindi dominato pure la classifica nel sempre agguerrito gruppo delle Bicilindriche: doppietta grazie a Ivan Lizzio vincitore davanti ad Antonino Caltabiano, entrambi su Fiat 500. Infine, Gianluca Filesi, al rientro con la scuderia catanese al volante della Peugeot 205 Rallye, è salito sul secondo gradino del podio nella nutrita classe ProdE-1400 riuscendo pure a entrare nella top-10 generale di gruppo.