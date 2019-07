Automobilismo Cambio di equipaggio per Simone Patrinicola. Alla ricerca di un riscatto, sulle colline del Mugello.

Cambio di equipaggio per Simone Patrinicola.

Alla ricerca di un riscatto, sulle colline del Mugello.

In questo prossimo Week End, quarto appuntamento del Campionato Italiano TCR (Touring Car Series ) Endurance 2019, il pilota ennese Simone Patrinicola andrà ad affiancare il driver veneto Marco Cenedese, sempre su WV GOLF Gti del team Girasole Customer. Cenedese classe 98, già con esperienze nel GT Italiano, è un altro dei giovani talenti che si stanno affermando in questo avvincente campionato vera “palestra” per il futuro di tanti piloti. Questo cambio di equipaggio è stato voluto dal management di Simone ( Tempo s.r.l. & 018 Power Team a.s.d.) e dallo stesso team, al fine di dare una svolta positiva alla sua stagione e puntare a primeggiare nella speciale classifica riservata alle W.V. Golf , dando così le giuste soddisfazioni agli sponsor che lo supportano come : JaJa , Squad, Asfalia , Lazzaroni , Seab Instruments .

Il programma dell’appuntamento del Mugello prevede le sessioni di prove libere venerdì 19 alle ore 13,55 e alle ore 14,55 mentre le qualifiche sabato 20 alle ore 11,25 alle ore 11,45 ed a seguire la gara sprint 20’. Domenica 21 invece la gara con inizio alle ore 15,20 e con diretta su Canale Sky 228 e in streaming sul sito acisport.it o sulla pagina Facebook della serie .