Automobilismo Calendario 2019 intenso per Passione e Sport

Calendario 2019 intenso per Passione e Sport

Il sodalizio nisseno sarà presente su tutto il territorio regionale per l’organizzazione di cinque slalom due dei quali all’edizione d’esordio



Un calendario denso di impegni quello che si profila nel 2019 per Passione & Sport, il sodalizio nisseno coordinato da Michele Vecchio. Cinque Slalom nel 2019 sull’intero territorio regionale, andranno ad ampliare l’attività del 2018. che prevede gare iscritte a calendario per il 2019.



La riconferma dello Slalom di Milena, in provincia di Caltanissetta, il 7 aprile grazie all’impegno di un gruppo di appassionati locali capitanati da Michelangelo Schillaci e con la collaborazione di tutti gli operatori commerciali locali e non che hanno creduto con profitto nella manifestazione lo scorso anno.



Il 25 e 26 maggio il primo Slalom di Castell’Umberto, in provincia di Messina nel cuore dei Monti Nebrodi, dove torneranno a rombare le auto da corsa in un territorio ad alta vocazione motoristica, grazie all’assessore allo sport Stefano Pruiti che ha fortemente voluto la nascita di questa manifestazione a a tutta la Giunta comunale con a capo il Sindaco Lionetto Vincenzo per aver patrocinato l’evento. Il comune Umbertino ben si presta ad ospitare l’appuntamento sportivo, grazie alle strutture ricettive presenti su tutto il territorio, una manifestazione importante e dal forte richiamo sportivo/turistico. La gara avrà come quartier generale il Palazzo Comunale e la centralissima Piazza IV Novembre quale; direzione gara, verifiche e parco chiuso, mentre la competizione si svolgerà lungo la SS116 che dalla periferia di Castell’Umberto porta proprio all’ingresso del paese, tracciato che ben si addice alla manifestazione per via della validità tecnica elevata.



L’8 e 9 giugno il primo Slalom di Palazzolo Acreide, nella splendida provincia siracusana, con una manifestazione che ha l’entusiasta collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Salvatore Gallo e condivisa dall’Assessore allo sport del comune di Palazzolo Acreide Maurizio Aiello.



Il 27 e 28 luglio il secondo Slalom Quota Mille a Linguaglossa. Alle pendici dell’Etna si ripropone un evento che dopo l’edizione d’esordio un pò condizionata dalla data del 18 agosto, nel 2019 si avvarrà sempre della collaborazione di Francesco Galano ed un gruppo di appassionati capitanati da Alfio Tulletti, oltre alla preziosa partnership delle attività commerciali della zona.



A completare l’intensa stagione il 13 ottobre il secondo Slalom Roccella San Cataldo, gara di casa per Passione & Sport, tra San Cataldo e Serradifalco, competizione valida come Coppa Aci Sport di zona 5 e che vede la collaborazione di alcuni appassionati Sancataldesi con in testa Maurizio Anzalone, già Campione Siciliano slalom negli anni passati.



Passione & Sport dopo l’anno di rodaggio nel campo organizzativo, ha ampliato i propri programmi, grazie ad un dialogo sempre proficuo e costruttivo con la Delegazione ACI Sport Sicilia coordinata da Armando Battaglia, alla collaborazione di Sergio Bosio, Presidente Commissione Slalom ACI Sport ed alle preziose indicazioni del Presidente della Commissione Rally ACI Sport Daniele Settimo



-“Ci attende una stagione impegnativa, poiché intendiamo ricompensare in modo concreto e professionale tutti colori che con fiducia condividono con noi questo ambizioso programma – spiega Michele Vecchio – naturalmente saremo aperti ai consigli ed ai suggerimenti per agevolare in ogni modo la promozione dello sport e lo spettacolo per il pubblico, con la solida prerogativa della sicurezza e del rispetto delle regole”-.