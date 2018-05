Automobilismo ANCHE L’IMPRENDITORE SIRACUSANO SALVO MORALE CONTRIBUISCE AL PROGETTO ENDURANCE DEL PILOTA ENNESE SIMONE PATRINICOLA

ANCHE L’IMPRENDITORE SIRACUSANO SALVO MORALE CONTRIBUISCE AL PROGETTO ENDURANCE DEL PILOTA ENNESE SIMONE PATRINICOLA

Il terzo posto conquistato insieme al collega Michele Esposito la scorsa settimana sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico con la Ligeri JS 53 del Team Autosport Sorrento, nella seconda prova del Campionato Italiano di Durata promosso dal Gruppo Peroni ha fatto salire ulteriormente l’entusiasmo, l’interesse e sopratutto la fiducia intorno al giovane pilota ennese Simone Patrinicola. Infatti non solo del territorio ma anche da altre province le aziende che vogliono essere vicine a Simone in questa entusiasmante esperienza. Nei giorni scorsi ha confermato la sua vicinanza a Simone anche Salvo Morale, giovane imprenditore nel campo dell’abbigliamento che nel siracusano gestisce quattro punti vendita con il Marco “Metrò” e rivenditore di tutte le più prestigiose marche. Salvo Morale è un grande appassionato di Motorsport ma soprattutto da sempre tifoso di Simone sin dai tempi quando il quasi venticinquenne Driver ennese correva sui Kart. “Ringrazio Salvo Morale per la fiducia concessami – commenta Simone – per me tutto ciò rappresenta un grande attestato di stima. Il mio unico impegno che posso prendere con tutti coloro che si stanno mettendo a disposizione per supportarmi in questa importante esperienza professionale è quello dell’impegno al massimo cercando di non lasciare nulla al caso. E poiché mi ritrovo in un team che anche se piccolo rispetto ad altri ha delle professionalità di livello eccellente sono fiducioso che in futuro non potremo che migliorare”. Per Simone adesso il prossimo impegno a giugno sul circuito di Monza mentre nel primo fine settimana di luglio l’esordio internazionale sul circuito di Digione in Francia. Ma invece a fine del mese di maggio un importante evento dedicato alla sua città ovvero Enna.

