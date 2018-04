Automobilismo ANCHE L’AGENZIA DI ENNA DELLE GENERALI ASSICURAZIONI A FIANCO DI SIMONE PATRINICOLA

ANCHE L’AGENZIA DI ENNA DELLE GENERALI ASSICURAZIONI A FIANCO DI SIMONE PATRINICOLA

E’ un territorio che continua a stringersi sempre più intorno al suo giovane talento del Motorsport Simone Patrinicola quello della provincia di Enna. Infatti anche le Generali Assicurazioni attraverso la locale Agenzia di Enna hanno deciso di condividere questa affascinante esperienza nel mondo dell’Endurance Europeo che il giovane Driver Ennese si accinge ad intraprendere al volante di una Ligier JS 53 del Team Autosport Sorrento del patron Tonino Esposito. Nei giorni scorsi l’accordo di partnership tra l’Agenzia di Enna delle Generali e Simone Patrinicola è stato sottoscritto con una stretta di mano tra lo stesso pilota e l’agente Generali per la provincia di Enna Lorenzo Americo. “Ringrazio il Dottore Americo per la fiducia che sta riponendo in me – ha detto Simone Patrinicola – sento tanto affetto nei miei confronti da parte dei miei concittadini e me lo stanno dimostrando attraverso la sottoscrizione di sostegni economici. Sia il sottoscritto che il Team Autosport Sorrento ci apprestiamo ad iniziare una avventura tanto affascinante quanto ricca di incognite. Per entrambi si tratta di una novità assoluta anche perchè ci dobbiamo confrontare non solo un un tipo di gare come quelle di durata totalmente diverse nella loro gestione rispetto alle Sprint ma anche perchè ci troveremo di fronte team e piloti con una esperienza di gran lunga superiore rispetto alla nostra. Ma sia a me che a Tonino ci affascinano le sfide e quindi siamo pronti a partire ma sempre in punta di piedi e con tanta umiltà consapevoli che si troveremo davanti non pochi ostacoli di vario genere. Ma quello che possiamo assicurare insieme a tutto lo staff è il massimo dell’impegno e cercando di fare sempre tesoro di qualsiasi errore che potremo commettere in corso d’opera”. L’esordio nelll’Endurance per Simone Patrinicola è fissato per l’8 aprile sul circuito del Mugello.

Visite: 43