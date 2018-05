Automobilismo AB Racing mostra carattere nella Carrera Cup Italia a Le Castellet

AB Racing mostra carattere nella Carrera Cup Italia a Le Castellet

La squadra seguita da SVC The Motorsport Group di nuovo a punti in Francia nel secondo impegno del monomarca. Berton il sabato porta la 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma all’ottavo posto in gara 1, ancora meglio domenica e chiudendo gara 2 in sesta posizione, miglior risultato stagionale per il team.

Roma / Treviso, 13 maggio 2018. Nuovo risultato utile per AB Racing – Centri Porsche di Roma nel secondo round della Carrera Cup Italia 2018 corso sul tracciato Paul Ricard, a Le Castellet. Il pilota veneto di Cavarzere Giovanni Berton, dopo avere conquistato il primo punto stagionale nell’appuntamento inaugurale di Imola, ha incrementato il suo bottino nelle gare corse in Francia e trasmesse in tv su Italia 2 ed in live streaming sul sito della serie tricolore www.carreracupitalia.it e sul sito italiano di Motorsport.com.

Partito quindicesimo in gara 1 sabato, il driver veneto è stato protagonista di spettacolari duelli risalendo diverse posizioni e chiudendo ottavo. Domenica in gara 2 Berton ha nuovamente fornito una prova di grande valore, approfittando delle concitate fasi iniziali per guadagnare posizioni e riuscendo a risalire fino alla quinta piazza prima di concludere sesto, miglior risultato stagionale per il team SVC / AB Racing Centri Porsche di Roma.

Doppio risultato utile e prezioso per il pilota e la squadra che conferma il trend positivo, di ritorno dall’unico appuntamento del monomarca tricolore corso all’estero con indicazioni positive che, dopo un inizio di stagione non facile ad Imola, permettono di guardare con fiducia al prossimo appuntamento in programma sullo storico tracciato di Monza fra tre settimane.

Raimondo Amadio, SVC The Motorsport Group, ha commentato: “Ottima prova a Le Castellet, Berton ha dato una prova di carattere e tutto il team ha vissuto un week end di positiva crescita, potendo ora guardare con ottimismo e fiducia ai prossimi appuntamenti. I passi in avanti già rispetto ad Imola sono stati evidenti, grazie alla concretizzazione dei dati raccolti. AB Racing ha vissuto il fine settimana fancese in primo piano”.

Allegata: Foto Porsche / Alex Galli

Calendario Carrera Cup Italia 2018: 27-29 aprile Imola; 11-13 maggio Le Castellet (Francia); 1-3 giugno Monza; 15-17 giugno Misano Adriatico; 13-15 luglio Mugello; 7-9 settembre Vallelunga; 5-7 ottobre Imola (Porsche Festival).