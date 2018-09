Autmobilismo Super Trofeo | Pole position e vittoria per Karol Basz al Nurburgring che allunga in campionato

Super Trofeo | Pole position e vittoria per Karol Basz al Nurburgring che allunga in campionato

Al Nurburgring, quinto round del Lamborghini Super Trofeo Europa, Karol Basz in coppia con Vito Postiglione sulla Huracan numero 44 del team Imperiale Racing disegna il weekend (quasi) perfetto con pole position, vittoria in gara-1 e secondo posto in gara-2, marchiando il giro più veloce.

E’ mancata solamente la vittoria in gara-2, ma al debutto sul tracciato tedesco Basz si è confermato top driver del monomarca portando a termine un weekend corso costantemente all’attacco e senza commettere la minima sbavatura, raggiungendo l’obiettivo di consolidare la leadership. La coppia italo-polacca si era presentata ai nastri di partenza con un vantaggio di quattro punti sui diretti avversari e arriveranno all’ultimo round sulla pista di Vallelunga, in programma dal 15 al 18 novembre, con dieci punti di vantaggio.

Durante il suo turno di qualifica, il driver polacco seguito dalla Minardi Management marca un’importante pole position confermando di aver raggiunto un ottimo feeling con la pista. In gara-1 Basz prende parte alla seconda parte della corsa, completando la rimonta già iniziata dal team—mate andando a tagliare il traguardo con quasi 12 secondi di vantaggio sul diretto avversario, conquistando così il quarto successo stagione.

Perfetto lo star in gara-2 di Karol che conserva la prima posizione, dettando il ritmo innescando una bella sfida giocata sul filo dei decimi con Zampieri, rientrando ai box per il pit stop al comando della corsa.

“Sono molto felice perché siamo riusciti ad allungare in campionato conquistando anche la pole position, la vittoria e il secondo posto. Il Nurburgring mi è piaciuto fin dal primo giro e questo si riflette anche sui risultati in pista. Sono molto contento di come ho guidato in tutte le sessioni e ora aspetto con entusiasmo l’appuntamento conclusivo di Vallelunga per giocarmi il titolo” commenta Karol Basz

“Salutiamo il Nurburgring con una vittoria e una pole position in più e un vantaggio in classifica che sale a dieci punti. Per tutto il weekend Karol è stato velocissimo e praticamente perfetto in ogni circostanza. In qualifica ha sfiorato il giro perfetto conquistando comunque la pole position. Nelle due gare è stato tra i più veloci marchiando anche il giro più veloce di gara-2 con uno stint impressionante. Ora ci prepariamo per l’ultimo round a Vallelunga dove ci presenteremo in pista con l’obiettivo di conquistare il titolo sia Europeo che Mondiale” commentano i manager Giovanni Minardi e Alberto Tonti

Karol ora volerà in Svezia, destinazione Kristianstad, per partecipare al Campionato del Mondo di Karting difendendo i colori della Kosmic Racing per provare a bissare il successo conquistato nel 2015 sul tracciato di Muro Leccese.