Atletica leggera; i risultati degli atleti della Pro Sport Valguarnera ad Ancona e Siracusa

Ecco i risultati degli atleti della Pro Sport 85 Valguarnera domenica scorsa impegnati contestualmente in due manifestazioni ad Ancona e Siracusa. AL Meeting nazionale Indoor di Ancona Giuseppe Giarrizzo 5° con 1,88 nell’Alto, Valentina Rubino 5,07 nel Lungo, Giuseppe Ragno 7″39 sui 60. A Siracusa invece Gresya Platania 4,21 nel Lungo, Eugenio Cannella 1,50 mt nell’Alto, Asia Cordaro 9”2 nei 60 mt, Nicolo Firrarello 6,18 mt nel Lungo.

La Pro Sport 85 oltre che al Meeting Nazionale Indoor di Ancona era impegnata oggi nella Manifestazione Regionale all’aperto di Siracusa. Ottimi i riscontri per le nostre giovani promesse. Seguite dal Tecnico del settore Giovanile Angela Ilardi hanno tutti fornito prestazioni incoraggianti.

Nel salto in Lungo Cadette ottima la prova di GRESYA PLATANIA atleta dai mezzi fisici notevoli che ha portato il suo personale nella gara di Siracusa a 4,21 (poi due salti nulli e un 4,17). Gresya Platania secondo il suo tecnico è in grado in stagione di salire anche a misure oltre i 4,50 e sarà sicuramente una protagonista nei salti in estensione, essendo anche una buona triplista, nella sua categoria in Sicilia.

Si conferma sui suoi livelli l’allievo Eugenio Cannella che nel Salto in Alto ha superato la misura di 1,50. Ad 1,60 pur superando di circa 10 cm la misura è ricaduto sull’asticella.

Sui 60 piani Asia Cordaro, atleta polivalente appartenente alla categoria Ragazze sigla un buon crono di 9″2 piazzandosi al terzo posto nella sua serie. Nel Salto in Lungo Juniores Nicolò Firrarello migliora lo stagionale con 6,18 dopo il 6,17 di Padova la settimana scorsa.