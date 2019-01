Assostampa Enna: Josè Trovato riconfermato segretario provinciale

Il giornalista professionista Josè Trovato è stato confermato segretario provinciale dell’Assostampa di Enna. Eletto per la prima volta il 23 gennaio 2013, Trovato era stato confermato, in una differente composizione della segreteria, il 25 settembre 2015. Confermata per il terzo mandato anche la tesoriera Tiziana Tavella, consigliera regionale del sindacato; mentre il vicesegretario è una new entry, Gianfranco Gravina, subentrato a Gaetano Di Gaetano. L’elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell’assemblea provinciale degli iscritti a Enna, che ha anche approvato il bilancio di previsione 2019 e il conto consuntivo del 2018, presieduta dal presidente del consiglio regionale dell’Assostampa Alberto Cicero. L’assemblea ha anche approvato un documento sul Giornale di Sicilia, che ha preannunciato esuberi e licenziamenti riguardanti, tra gli altri, lo stesso Josè Trovato.

“L’assemblea degli iscritti alla sezione di Enna, riunita all’Università Kore, esprime profonda preoccupazione e insoddisfazione per l’esito della vertenza del Giornale di Sicilia, che rischia di portare a 14 licenziamenti immediati e ad altri esuberi nel corpo redazionale, già sottoposto in passato a pesanti tagli e sacrifici. Se i paventati licenziamenti avessero corso, si indebolirebbe pesantemente l’informazione in territori strategici anche per la lotta alla criminalità, proprio come la provincia di Enna dove non ci sono mai state redazioni distaccate né sedi dei quotidiani. Si chiede quindi una ferma presa di posizione della segreteria regionale a tutela delle realtà occupazionali meno protette”.

